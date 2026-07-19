日本楼市上演资金狂潮 首季投资额创21年新高 财团重槌逾430亿买心斋桥地标｜张明珠

被不少香港人视为「乡下」的日本，其房地产市场正上演一场前所未有的资金狂潮！不论是国际巨头还是当地超级财团，正以惊人速度将资金投入日本楼市。根据最新发布的多项重磅官方及行业数据，日本土地价格已连续5年全面上扬。受惠于强劲的访日旅客热潮，2026年首季的房地产投资额更一举打破21年来的历史纪录，更有当地财团豪掷431亿日圆扫入心斋桥地标。

首季吸金破纪录 写字楼续成龙头

根据世邦魏理仕（CBRE）的最新数据显示，2026年首季（1至3月）日本国内不动产投资额较去年同期增长2%，录得约20,430亿日圆，成功突破2万亿日圆大关。这张亮丽的成绩表不仅刷新历史，更是自2005年开始进行该项调查以来，历年同期的最高纪录。业界预计，2026全年的总投资额将维持在与2025年（约6.9万亿日圆）相若的高水平。

在各类物业中，虽然「商办」大楼的投资规模稍微低于去年同期，但依然以7,688亿日圆的成交额稳居吸金榜龙头，反映投资者极度看好未来租金升幅。事实上，东京商办的平均租金在2026年4月底已升至每坪22,454日圆，录得连续27个月上涨，创下自2020年9月以来的新高。

除了写字楼，其他板块同样呈现「饥渴式」爆发。住宅物业的投资额较去年同期暴增60%，高达2,451亿日圆；物流设施按年急增48%至3,414亿日圆；酒店投资亦大增33%至2,432亿日圆。在买家分布上，日本本土资金强势看好后市，投资额增长16%至8,090亿日圆，国内REIT投资亦增加5%；相反，外资投资额则下跌12%至7,740亿日圆。

三井不动产431收购吞心斋桥OPA

在这波抢楼热潮中，最瞩目的超级「大刁」莫过于大阪心斋桥地标易手。日本龙头三井不动产及三井不动产住宅，已正式出手收购位于大阪市中央区核心地段的「心斋桥OPA」主楼及其土地。据《读卖新闻》报导，是次转让价格高达约431亿日圆。

随着2025年访日游客量达到约4,260万人次并连续两年破纪录，大阪府的地价近年累计涨幅已突破5%。财团在游客必到的心斋桥核心区豪掷数百亿，无疑是为了疯狂争夺旅游业复苏所带来的超额红利。

官方「路线价」连升5年 创2010年最大涨幅

与此同时，日本国税厅于7月公布了2026年最新路线价。全日本约31万个标准宅地平均按年大幅上涨2.9%，不仅连续5年录得升幅，更创下2010年改用现行计算方法以来的最大涨幅。最令人震惊的是，日本全国各都道府县厅所在地的「最高路线价」全部录得零下跌，这是自1991年泡沫经济全盛期以来，时隔36年首见的盛况。

全国主要亮点城市的表现同样亮眼。有「地王之王」称号的东京都，其标准宅地波动率高居全国榜首，按年飙升9.4%。位于东京都中央区银座5丁目的文具店「鸠居堂」前，连续41年蝉联日本地王，每平方米价格高达5,336万日圆，按年再升11%。此外，全日本城市涨幅冠军由佐贺市以17%夺得，主要受惠于「福冈通勤圈」优势及楼价低水；盛冈市则以13%涨幅居全国第二。

「第二个二世古」崛起 滑雪胜地地价疯狂爆升

随着传统滑雪圣地北海道二世古（Niseko）的涨幅放缓至4.1%，外国游客和跨国发展商开始将目光投向其他被誉为「第二个二世古」的渡假区，直接引爆当地地价。当中长野县白马村的路线价暴增32.7%，连续3年高居全日本涨幅榜首。

该村在2025年迎来290万名游客，比疫情前高出两成。目前，新加坡渡假村巨头悦榕集团（Banyan Group）已计划在2028年开设「Cassia白马」，而法国酒店巨头雅高（Accor）亦宣布将于2030年挥军进驻，预料将进一步推高当地物业价值。

张明珠

Sakura Japan & Global行政总裁

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