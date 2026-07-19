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英国新盘户型多元 售价港币406万起

海外置业
更新时间：06:00 2026-07-19 HKT
发布时间：06:00 2026-07-19 HKT

英国为港人升学及移居主要欧洲国家，当地近年不乏全新住宅项目，最新位于英国东南部的全新住宅项目Arch & Bloom来港推售，售价约英镑38.65万，折合港币约406万。

面积489至1067呎

由著名英国发展商Berkeley Group发展，坐落于英国东南部历史名城Guildford核心地段的全新住宅项目Arch & Bloom，为区内罕有大型综合重建项目，结合城市更新、零售配套及优质住宅于一体，项目共提供73伙，面积489至1067方呎，涵盖开放式、1房至3房户型，部分单位可饱览内园景观及市镇景致，兼具现代生活与自然氛围，是次来港推售，入场价约为英镑38.65万，折合港币约404万。

英国东南部新盘Arch & Bloom来港推售，入场价约为港币406万。
英国东南部新盘Arch & Bloom来港推售，入场价约为港币406万。

设专属会所设施

项目设有一系列专属会所设施，包括健身室、私人影院、共享工作空间及住客休憩区，并提供24小时礼宾服务，全面照顾住户生活所需。

Arch & Bloom属Guildford North Street重点重建计划中的旗舰住宅发展，将全面重塑当地传统主街面貌，部分车路将改建为行人专用空间，打造集购物、餐饮及休闲于一身的全新生活社区。项目坐落真正市中心地段，并与区内大型购物设施紧密连接，步行5分钟范围内即享超过350间零售商店及餐饮选择。

项目地理位置优越，项目距离Guildford火车站仅约7分钟步程，乘搭火车约33分钟直达伦敦Waterloo站。发展商委托JLL仲量联行协助销售。

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