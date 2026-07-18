马来西亚槟城新盘196万入场 毗邻The Light City

马来西亚为港人经常到访旅游的东南亚国家，当地推出住宅项目，吸引不少港人于当地置业，最新位于槟城的Stark Tower来港推售，售价由马币102万起，折合港币约196万。

户型涵盖1至2房

由Stark Development Sdn. Bhd.发展的Stark Tower，择址The Light City综合发展区，坐拥邻近槟城滨水会议中心（PWCC）。项目提供624个行政套房单位，面积由约425至640方呎，户型涵盖1至2房，售价由马币102余万起，折合港币约196万，项目地下低层为海滨零售及休闲区，预料会有大型品牌及各式餐厅租户进驻。

位处中层的俱乐部除预定有会议室、健身室等设施外，并提供各种如普拉提、高尔夫挥杆等体验课程；顶层亦将设有空中酒吧、无边际泳池等休闲设施。

毗邻The Light City综合体

除了自身的配套，项目毗邻以汇聚国际品牌、特色零售，并融入槟城街头美食与历史建筑元素为目标打造的The Light City滨水综合体。随着The Light City项目配套的全面升级，叠加会展新区，进一步肯定Stark Tower的区域人气与物业价值。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

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