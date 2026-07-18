Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马来西亚槟城新盘196万入场 毗邻The Light City

海外置业
更新时间：06:00 2026-07-18 HKT
发布时间：06:00 2026-07-18 HKT

马来西亚为港人经常到访旅游的东南亚国家，当地推出住宅项目，吸引不少港人于当地置业，最新位于槟城的Stark Tower来港推售，售价由马币102万起，折合港币约196万。

户型涵盖1至2房

由Stark Development Sdn. Bhd.发展的Stark Tower，择址The Light City综合发展区，坐拥邻近槟城滨水会议中心（PWCC）。项目提供624个行政套房单位，面积由约425至640方呎，户型涵盖1至2房，售价由马币102余万起，折合港币约196万，项目地下低层为海滨零售及休闲区，预料会有大型品牌及各式餐厅租户进驻。

位处中层的俱乐部除预定有会议室、健身室等设施外，并提供各种如普拉提、高尔夫挥杆等体验课程；顶层亦将设有空中酒吧、无边际泳池等休闲设施。

毗邻The Light City综合体

除了自身的配套，项目毗邻以汇聚国际品牌、特色零售，并融入槟城街头美食与历史建筑元素为目标打造的The Light City滨水综合体。随着The Light City项目配套的全面升级，叠加会展新区，进一步肯定Stark Tower的区域人气与物业价值。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

相关文章：马来西亚新盘来港推售 126万入场设开放式至3房

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
影视圈
8小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
9小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
13小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
17小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
21小时前
80岁被告李洁兰被控两项使用虚假文书罪提堂。资料图片
涉用假富户政策及居屋申请表 八旬老妇被控两项使用虚假文书罪
社会
13小时前
阿根廷杀入今届世界杯总决赛。美联社
世界杯2026︱西班牙阿根廷争冠 西美元首现场观战 阿总统因「迷信」留在家支持
即时国际
9小时前
钟培生「生仔论」惹争议 轰网民祝生六个女恶毒 要庄雅婷十年生五子 遇一情况要生够7个
钟培生「生仔论」惹争议 轰网民祝生六个女恶毒 要庄雅婷十年生五子 遇一情况要生够7个
影视圈
12小时前