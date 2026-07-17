大阪新盘来港推 入场价200万 拥河景优势 攻1房户型

港人对旅游日本热情不变，近年亦有不少港人移居日本，对当地物业亦有一定需求，最新来港推售位于大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售价由港币约200万起。

仅提供28伙

由FMI JAPAN株式会社发展，位于大阪市大正区三轩家东2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，项目提供28个住宅单位，单位面积清一色为269方呎，为1房1厅设计，每户均设有露台，面积介乎35至40方呎不等，连同露台面积约304至309方呎。

项目推售以来，销情不俗，现时尚有少量单位有待承接，售价约由港币200万起。

可拥有永久业权

由于项目入场门槛低，适合购入旅行度假时居住，亦可用作收租用途。买家购入后可拥有永久业权，项目预期2027年首季落成及交楼，属短楼花项目。

港人对大正区未必十分熟悉，大正区位于大阪西侧，邻近两条河道，项目其中最大卖点，为4楼以上单位可享有河景，这是日本物业中最具特色的，闲时可在河道两岸缓步跑或散步，相当舍意。

拥铁路优势

项目拥有铁路优势，从项目步行约6至7分钟，便可到大正站，并与长堀鹤见绿地线及大阪环状线无缝衔接，如从大正站经长堀鹤见绿地线前往心斋桥，只需约7分钟；经大阪环状线到天王寺站及大阪站约5分及12分钟。

大阪属旅游日本必到城市之一，附近亦有不少旅游热门地，从大正站前往环球影城亦只需约19分钟，从项目步行数分钟，亦可到达大阪知名的大阪巨蛋。此外，往关西国际机场亦只需约60分钟，交通上有一定优势。项目附近亦有不少食肆，各式各样的日本料理店随处可见，当中包括不少特色小店。项目由FMI至汇投资负责在港销售。

相关文章：日本新盘攻1房215万入场 面积303呎起 拥铁路优势