夫妇近500万沽自住楼套现 换露营车展开环澳游 逃离供楼压力与琐碎家务

在香港，不少人视「上车」为人生奋斗目标，但澳洲一对夫妇却反其道而行，宁愿卖楼追求无拘无束的生活。他们近日以91.6万澳元（约498万港元）沽出自住物业套现，正式告别「供楼一族」，并计划转买露营车展开环游澳洲之旅。

据外媒《先驱太阳报》（Herald Sun）报道，该成交物业位于墨尔本沃森尼亚（Watsonia）Cooinda Crescent 12号。业主Belinda与Danny自嘲向来是「工作狂」，加上过去20年来的旅行安排往往只能迁就爱犬，大多选择前往「宠物友善」的度假地。

为彻底改变生活模式，两人决定卖楼套现，作为实现环澳露营车之旅的第一步。他们计划先赴越南旅游，回国后便会驾驶专属订制的露营车向西出发，再一路北上，更笑言这趟旅程「只求以后能避开寒冬」。

淡市放盘感焦虑 翻新大屋增吸引力

这对夫妇大屋居住13年，虽然享受打理花园的乐趣，但坦言不会怀念这些琐碎家务，更不留恋沉重的供楼压力。Belinda感叹，从小在父母家帮忙做家事，长大后在自己的家继续重复这些工作，「现在我们终于获得了绝对的自由。」

由于澳洲楼市近期气氛平淡，Belinda直言放盘初期曾感到焦虑，形容当地市场充斥着悲观情绪。不过，两人多年来一直有为大屋进行扩建，为进一步提升物业吸引力，他们在放售前特意重新粉刷墙身，并狠下决心「断舍离」清理杂物，务求以最佳状态迎战淡市。

拍卖战况激烈

拍卖当日战况激烈，起初全场一度陷入静局，直至有人率先开价80万澳元才打破僵局。当叫价在达到业主底价前一度停滞时，Belinda直言「紧张得差点把指甲都咬光」。随后竞投再度白热化，叫价极速飙升至86.3万澳元（约469万港元），最终以91.6万澳元（约498万港元）顺利拍出。

该物业由一对从纽西兰移居澳洲的夫妇投得，成功击退另一对寻找上车盘的买家，购入他们在澳洲的首个家。

负责是次交易的地产代理Kaylah Guerra指出，近期该区拍卖成绩参差，是次成交价无疑为市场带来惊喜。她补充，这正正证明了只要业主肯花心思包装，高质素的物业在淡市中依然有价有市。

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