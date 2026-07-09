日本房产首季吸金逾两兆圆 海外买家偏好大阪新楼｜李丹翔

日本房地产市场近年持续领先亚太地区。仅以2026年首季计，日本房地产投资额已突破2兆日圆，创历年同期新高。其中「住宅项目」投资额较去年同期急增六成至2451亿日圆。日本之所以成为海外投资者在亚太地区的首选，主要受惠于其庞大市场流动性、相对较低的利率环境，以及日圆汇率带来的优势，吸引来自海外的资金持续流入。

目前，日本房地产的海外买家比例约占整体5%。虽然比例不算高，但部分数据反映出海外买家对特定城市的偏好。尤其在大阪，外国买家在近年新建公寓项目中的占比非常突出，部分项目甚至高达70%至90%。背后原因在于大阪相较东京具备更低的入场门槛，旅游业前景明朗，整体性价比高，使其持续吸引大量国际买家目光。

进驻台中办公室

在众多外国买家中，台湾买家占比高达六成，显著领先第二位占19%的内地买家；第三位则为美国买家，占整体13%。近年FMI的台湾客户也有急速上升的趋势，最初台北客户相对较多；但直到去年，我们在仔细分析数据后发现，仅在一年之内，来自台中的查询与客户人数便录得约四成增长。更重要的是，台中客户的平均投资预算亦比台北客户高出约15%。

开设台中办公室目的有两方面，为提升客人信心及让签约流程更方便。台南与高雄的客人亦可直接到台中签约，毋须再前往台北。

投资首要考虑location

我推荐大阪物业予海外买家，优先考虑位于大阪中央区的黄金地段项目。例如位于大阪市中央区岛的The Peak Shinsaibashi Tsuki，交通非常便利：步行约两分钟便可到达长堀桥双线地铁站，连接大阪多个区域。

李丹翔

FMI至汇投资集团行政总裁及合伙人