英国伯明翰新盘来港推售 2房345万入场免地租

英国第2大城市伯明翰，当地不乏全新住宅项目登场，为伦敦以外另一个选择，最新来港推售的Boulevard & Origin，售价约由英镑33万起，折合港币约345万。

提供1房及2房户型

由Investin plc发展，位于伯明翰Southside的Boulevard & Origin，其中Boulevard提供145伙，面积427至848方呎；Origin则设有133伙，面积427至797方呎，全数278伙提供1房及2房户型，当中2房单位售价由英镑约33万起，折合港币345万，项目为999年租期、毋须缴付地租，每呎管理费约英镑3.5元，即约港币36.7元。

Boulevard & Origin均提供一系列生活需要的设施，包括健身室、影院室及私人用餐设施。这些配套不但提升自住质素，亦回应年轻专业人士、留学生及企业租客对工作、社交需求。

设计方面，Boulevard着重采光、景观及居住舒适度，部分单位设有露台或平台；Origin则以设计感、空间流动性及自然采光为核心打造兼具实用与格调的居住空间。

交通方面，从项目步行约15分钟可达Grand Central，乘搭巴士约9分钟可达HS2 Curzon Street车站。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

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