世界杯2026｜C朗最后一舞落幕宣告无憾 热爱买「砖头」 名下豪宅横跨欧亚

葡萄牙于16强不敌西班牙出局，当家球星、41岁的队长C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成世界杯「最后一舞」他赛后表示，对赛果问心无愧。据外媒估算，C朗身家介乎约12亿至14亿美元（约94亿至110亿港元），已是足坛首批十亿富豪之一。庞大的薪酬与顶级品牌代言收入，让他得以大举购入优质砖头，建立起令人称羡的豪宅版图，《星岛头条》盘点C朗横跨欧亚的豪宅。

葡萄牙里斯本天价顶层特色户

C朗对祖国物业情有独钟，他在2015年斥资约200万美元（约1569万港元）在首都里斯本的自由大道（Avenida da Liberdade）购入物业，该地段被誉为葡萄牙的香榭丽舍大道。到了2018年，他再豪掷700万美元（约5490万港元），买入一个顶层特色单位，创下当时里斯本公寓的最高成交价纪录。该豪宅设有大型露台及全落地玻璃幕墙，并配备私人水疗中心及度假村级泳池。

西班牙马德里大宅转作收租

效力皇家马德里的9年间，C朗奠定了其传奇地位。2010年，他在当地极具私隐度的富豪名流聚居地La Finca社区，购入一栋配备冷冻治疗室、室内泳池及私人足球场的豪华别墅，占地8,600平方尺。随着发展重心转移，他在2023年将该物业推出市场放租，每月租金高达1.1万美元（约8.6万港元）。

葡萄牙马德拉岛 斥巨资建七层高大宅

C朗在其出生地马德拉岛也有物业，他于2015年斥资约800万美元（约6274万港元），将当地一间前身为夜总会的建筑，全面改造成一栋7层高的超级大宅。物业设有天台泳池及双健身室，目前主要由他的母亲和哥哥居住。

意大利都灵半山双子别墅 私隐度极高

转战意甲期间，C朗于2018年在都灵最高尚的半山豪宅区Strada San Vito Revigliasco购入一栋双子别墅。该物业居高临下，设有大闸的私人车道提供了极高的私隐度，室内全大理石装潢尽显奢华。

西班牙马贝拉度假别墅

懂得享受生活的C朗，在西班牙马贝拉（Marbella）太阳海岸亦持有度假别墅。这座价值160万美元的物业位于著名高级社区「巨星死胡同」（Superstars’ Cul-de-Sac），邻居包括UFC名将Conor McGregor。别墅可饱览地中海无敌海景，并设有酒窖及豪华家庭影院。

葡萄牙卡斯卡伊斯超级庄园

近年他加码投资葡萄牙房地产，在顶级富豪区Quinta da Marinha斥资3,000万美元（约2.35亿港元）买入占地近2.5英亩的地皮并兴建庄园大宅。该项目于2023年落成，除了网球场及双泳池外，更配备可停泊30辆名车的超大型车库，以安置其珍藏车队。

利雅得豪宅与杜拜「亿万富豪岛」

自2022年加盟沙特联赛后，C朗一家入住沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）利雅得尊贵地段Al Macqajust的皇宫级别墅，屋内包括8间房间、一个奥运会级别大小的游泳池及带有瀑布墙的大厅，另外亦有3幢相连别墅。据悉叫价约1200万欧元（约1亿港元）、月租28万欧元（约235万港元）。

2024年，他更将投资触角延伸至阿联酋，在杜拜素有「亿万富豪岛」之称的朱美拉湾岛（Jumeirah Bay Island）购入海滨豪宅，该人工岛仅限私人桥梁进出，尽显其富豪身价。

另据英国《太阳报》报道，C朗于去年圣诞节期间，连扫位于沙特阿拉伯红海一个私人岛屿上的两座豪华别墅，送赠予未婚妻佐真娜作圣诞礼物。该项目为「Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence」，位处私人小岛Ummahat岛上，有指出入只能靠水上飞机或私人船只，私隐度极高。每座别墅价值350万英镑（约3673万港元），即两座大屋涉资700万英镑（约7346万港元），其中1座为3房设计，另1座则为两房，均可直接前往海边。

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