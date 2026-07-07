买逾千万大宅为泊车 「汽车公寓」成富豪新宠 设顶级娱乐设施 唯独不准住人

香港人多车多，车位可谓「一位难求」，因此数百万的贵价车位屡见不鲜；但在海外，超级富豪对爱车的宠爱已升华到另一个层次。美国拉斯维加斯出现专为名车而设的豪华「汽车公寓」项目，专供停放、展示及享受名车收藏，配备娱乐空间及高私隐度，让顶级跑车也能拥有自己的独立大宅。随着超级跑车与经典名车收藏文化日益盛行，这类突破传统居住框架、聚焦个人兴趣的「专属空间」，逐步成为高端房地产市场中具备潜力的新蓝海。

破格打造汽车社区 享独立业权

外媒《realtor》报道，拉斯维加斯推出了一个破格的发展项目「The Stack」，号称首个专为收藏家及投资者设计的豪华汽车公寓社区，绝非一般的多层停车场或迷你仓。项目提供29个拥有独立业权的单位，面积由约1,830平方呎至逾3,980方呎不等。每个单位均拥有特高楼底，足以容纳专业级汽车升降机，甚至建有专属阁楼与夹层，主打私隐度高。

可按喜好进行改装

项目售价由约70.5万至160万美元（约553万至1,255万港元）不等，业主更可按个人喜好度身进行内部改装，例如加建派对平台、迷你高尔夫球场、天台厨房，甚至私人庆祝空间；部分单位的天台更可饱览拉斯维加斯大道的璀璨夜景。

值得留意的是，虽然单位配备顶级休闲娱乐设施，但条款明文规定不可作住宅用途，业主严禁在内留宿。尽管如此，这无阻富豪买家的热情；项目目前尚未完全落成，已录得至少5宗成交。

富豪生活方式的延伸

项目高级顾问Pamela Junge透露，其中一名买家是音乐家，除了预留空间停放爱车，更计划在单位内增建录音室及为儿子而设的棒球击球区。她形容，这类空间实际上是富豪生活方式的延伸，让车主能将个人兴趣、工作与生活品味完美融合。

拉斯维加斯苏富比国际地产豪宅顾问Ben Harris与Natalia Harris指出，近年高端客户对名车收藏空间的需求呈爆发式增长，成为富豪身份象征及生活重轴。Natalia Harris表示，现时市场上愈来愈多买家已不满足于传统别墅附设的车库，甚至有客户正在寻找可同时停泊18辆车的超级物业，惟传统豪宅市场难以提供相关供应。

她续指，对于坐拥多辆名车的富豪而言，「The Stack 」这类新兴项目正好填补了市场缺口。买家不但买入一个豪华停车空间，更是购入一项具备业权的独立资产，兼具收藏、娱乐及长线投资价值。

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