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大阪豪宅项目330万入场 主力提供1及2房 面积358呎起

海外置业
更新时间：06:00 2026-07-04 HKT
发布时间：06:00 2026-07-04 HKT

日圆兑港元再跌至低位，港人到当地旅游更划算，于当地投资物业亦更吸引，可作度假或投资之用。当地不乏全新住宅项目，最新有位于大阪的The Peak Shinsaibashi Tsuki来港销售，售价约由港币330万起。

共提供92伙 料2028年3月底落成

由新联明发展及FMI Japan株式会社合作发展，位于大阪市中央区岛之内的The Peak Shinsaibashi Tsuki，项目提供92伙，为近年推售规模最大型的项之一，并打造成地标式豪宅项目，涵盖1房（1LDK）及2房（2LDK）户型，面积由358至1434方呎，相当多元化，是次来港推售，入场价约港币345万，项目预计2028年3月底落成。

单位室内面积多元化，入场价约港币330万。
单位室内面积多元化，入场价约港币330万。

另面积较大的单位以位于3楼H室为例，室内面积约539方呎，另有设有139方呎露台，总面积约678方呎；其他单位方面，以3楼为例，A至G室室内面积介乎296至316方呎，每户均设露台，面积介乎62至63方呎，总面积介乎358至379方呎。

项目最瞩目面积逾千方呎2房单位，位于Penthouse楼层，其中A室的室内面积约593方呎，另有设有面积达517方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1235方呎；毗邻B室更大，室内面积约604方呎，另有设有面积达705方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1434方呎，单位放置家私后，仍有不俗的空间，平台面积广阔，并可放置户外家私，可优闲地享受生活。

The Peak Shinsaibashi Tsuki亦提供部分设施供住户享用，设有健身室、亦有商务中心，提供舒适环境处理公司事务。

楼盘位处大阪中央区黄金地段，项目位置优越，附近亦有大型百货公司，亦有不同类型食肆及商店，生活所需，一应俱全。

交通方便，从项目步行约2分钟便可到达长崛桥铁路站，住户亦可选择步行至心斋桥站，步程亦只需10分钟，若乘车前往心斋桥及难波站，车程只需约1及2分钟，亦可乘车接驳JR线，往大阪其他地方如梅田只需约6分钟亦相当方便，往关西国际机场亦仅45分钟，铁路优势不言而喻。项目由FMI至汇投资负责在港锁售。

The Peak Shinsaibashi Tsuki亦提供部分设施供享用，包括健身室及商务中心等。

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