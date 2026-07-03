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马来西亚新盘来港推售 126万入场设开放式至3房

海外置业
更新时间：06:00 2026-07-03 HKT
发布时间：06:00 2026-07-03 HKT

马来西亚近年吸引不少港人于当地置业，用作度假或投资作用，当地最新来港推售位于马六甲地标式综合发展项目Asteria Melaka，售价由马币约66万起，折合港币约126万。

由AXTERIA GROUP BERHAD发展的Asteria Melaka，坐落于马六甲核心地段 Kota Laksamana区，包含一座16层高酒店、两座分别39及44层高的住宅大楼、4层商业楼面和2层零售空间，其中楼高39层的的住宅大楼，项目早前推售，全数单位已告售罄，现推出楼层44层高住宅大楼，部分提供306个单位，设有开放式至3房间隔，面积由592至1152方呎，间隔多元。

面积592至1152呎

马来西亚近期调整的「第二家园」（MM2H）计划，降低定期存款门槛和放宽海外收入要求，使更多香港中产阶级能够获得长居签证，不少港人于当地购入单位， 作为度假之用，亦有用作投资收租。Asteria Melaka单位售价约为马币66万，折合港币约126万，入场门槛低，甚具吸引力，为减轻业主的装修和打理负担，发展商并为买家提供全套家具配套的服务。

项目提供会所设施，设施包括健身房、瑜伽馆及多功能室等。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

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