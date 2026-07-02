澳洲梦幻庄园850万寻买家 城堡外形似足《哈利波特》场景 兼享逾20万短租回报

近年港人热衷海外置业，除了传统的市区分层单位及新盘外，别具一格的特色大宅亦备受市场追捧。澳洲维多利亚州丹德农山脉（Dandenong Ranges）近日有一幢童话风格大宅放售，外形犹如隐身森林中的奇幻城堡，更被形容为《哈利波特》（Harry Potter）的电影场景，叫价157万澳元（约849万港元）。

森林塔楼犹如电影场景

该物业位于Kallista区Upper Coonara Road 56号，名为「Fernhills」，占地高达1.42公顷，四周被果树、花卉与茂密森林环抱。大宅设计灵感源自英式都铎建筑（Tudor-style）及姜饼屋，未入屋已洋溢浓厚的童话气息。

屋内外充满巧思，备有精致手工木雕、黑木楼梯、彩绘玻璃窗及水晶吊灯，设有客厅吧台及一座特色塔楼。至于庄园内更自设人造瀑布及水车，花园不时有野生小袋鼠及袋熊出没，自然色彩浓厚。

梦幻套房配手工云朵灯

间隔方面，大宅采用错层式设计。厨房铺设经典黑白地砖配搭红桉木橱柜，早餐吧台可俯瞰下层的第二客厅。饭厅偌大的凸窗将花园景致尽收眼底；主客厅则配备Coonara壁炉及吧台，透过四周的大窗户，住户可将满园的蕨类植物、杜鹃花及高耸落叶树一览无遗。

主人套房绝对是全屋的焦点所在，房间采用挑高拱形大教堂式天花设计，镶嵌了16个手工采光天窗，并悬挂一盏内藏逾200个灯泡的手工云朵灯。套房连接水疗浴室及法式小露台（Juliette balcony），不仅可眺望充满《哈利波特》色彩的塔楼，墙纸更采用仿水晶纹理，进一步升华魔幻氛围。

除了主建筑之外，物业还附设谷仓，可作工场、储物及住宿用途，另有工作室、温室及木柴棚。户外设有多个休闲娱乐区，其中一个烧烤区以经典动画《摩登原始人》（The Flintstones）为灵感，配备全套木雕家具，玩味十足。

家具配件出自木匠前业主

这幢三房大宅蕴藏著一段动人的家族历史，前业主童年时随父母由荷兰移民澳洲并定居于此，直至2019年才将物业转售。身为专业木匠的他，亲手为大宅制作大量木制家具及装置，屋内部分特色磁砖更印有其荷兰故乡村庄的图案，充满故事性。据悉，在现任业主购入前，大宅曾耗资约20万澳元（约108万港元）进行翻新。

适合度假自用或短租

现任业主Victor及Effie Leeman夫妇主要将物业作度假屋之用，同时兼营短期住宿租赁，每年可带来约4万澳元（约21.6万港元）的租金收入。Victor形容此宅为「隐藏在森林中的瑰宝」，Effie则表示当初对大宅「一见钟情」，这里亦承载了无数珍贵的家庭回忆，包括儿子的婚前派对、婚照拍摄及各个节日聚会。

负责是次销售的地产代理Robert Eierweis表示，物业既是渴求远离城市烦嚣买家的理想避风港，亦是投资者寻求成熟短租回报的绝佳选择。

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