许家印前妻21亿伦敦豪宅丢空 门廊遭人占据3年 曾是英国史上最贵私宅

中国恒大债务危机仍未解决，集团创办人许家印前妻丁玉梅名义持有的英国伦敦超级豪宅亦长期丢空。英国《卫报》报道，一名瑞典裔前记者于该豪宅门廊以雨伞搭建帐篷露宿长达3年。由于其行为未有触犯当地法例，警方及周边居民至今均无权将他驱逐。

曾创英国单栋私宅最高成交价

这栋位处伦敦黄金地段骑士桥（Knightsbridge）的超级豪宅「2-8A Rutland Gate」共7层高，坐拥45间房间、4部电梯、116扇防弹玻璃窗及室内恒温泳池。2020年1月，许家印联手中渝置地主席张松桥，透过离岸公司「Vision Perfect Global Limited」以2.1亿英镑（约21亿港元）天价购入，创下英国单栋住宅历史最高成交纪录。该物业最终受益人为丁玉梅，并附有扩建许可，原可继续深挖地库以建造更大泳池及多层停车场。

恒大集团于2024年破产并资不抵债，许家印今年4月亦承认欺诈、滥用资金及非法吸收公众存款等多项罪名，正等候判刑。该伦敦豪宅随后遭多国司法部门发出冻结令。由于物业登记在前妻丁玉梅名下，且她为加拿大公民，恒大清盘人现时无法查封该房产，暂时亦无法直接将其出售或变现，令物业去向充满变数。

前记者占据门廊3年

报道指出，这名名叫Anders Fernstedt的游民并未闯入屋内，而是在豪宅宽敞门廊搭建生活空间，与爱犬同住，还摆放大量花卉装饰，经常在门前晒太阳及阅读，与豪宅形成强烈对比的景象。

Anders Fernstedt他在豪宅门廊摆满书籍与花卉，将其视为「假装的家」。

事实上，这位占据门廊的游民背景殊不简单。他自学成为科技记者，曾短暂为《经济学人》担任自由撰稿事实核查员，亦曾于爱丁堡皇家植物园进修园艺。然而，一连串不幸事故如车祸伤及脊椎、无过失驱逐及遇袭等，令他最终流落街头。

Anders Fernstedt自学成为科技记者，曾短暂为《经济学人》担任自由撰稿事实核查员，亦曾于爱丁堡皇家植物园进修园艺。

法律漏洞致无法驱逐

英国法律虽将「非法占据住宅内部」列为刑事犯罪，但Anders仅驻扎于门廊，始终未进入建筑物内部或造成破坏。由于原屋主及清盘人并未实际使用该建筑，警方无权将其驱离。此外，英国《时效法案》（Limitation Act）规定，持续占据空置不动产达一定年限者，在特定条件下可申请取得产权，引发外界对他未来能否依法「反客为主」的热烈讨论。

事实上，这栋超级豪宅仅为许家印家族海外庞大资产的冰山一角。丁玉梅曾于2022年斥资约5,000万英镑，购入伦敦新开发区「泰晤士城」33伙高档公寓，该批物业目前面临清盘人追讨，随时可能被强制拍卖以偿还巨债。据2024年法庭文件及《彭博》调查，丁玉梅在全球拥有众多房产，总值高达2.85亿美元，当中更包括位于温哥华市中心「One Wall Centre」47层、可饱览太平洋沿岸山脉及海港景色的顶层豪华公寓。



