日本洋房项目来港推600万入场 主打3房及4房面积1076呎起

日本大阪为港人旅游的主要景点，当地提供不少置业机会，除有数十万港元便有交易的细单位外，亦有洋房等豪宅项目供选择，最新位于大阪丰中市的独立洋房别墅来港推售，售价亦只需约600万，便可拥有整幢物业。

位于大阪豪宅区丰中市的全新独立洋房别墅项目The Peak Presidence Hills，于日本属「一户建」物业，整个项目共提供19座独立洋房，每座占地1435至2184方呎，洋房面积约由1076至1130方呎，提供3房及4房间隔。

项目的间隔亦相当具特点，其中以9号屋为例，别墅面积约1136.6方呎，为3房间隔，洋房2层高，1楼面积约617.1方呎，2楼面积约519.5方呎，洋房特点设有2个厨房，并设有步入式衣帽间及香港住宅少有提供，专门放置鞋类的鞋间；另位于14号屋的洋房面积约1078方呎，1楼面积约608方呎；2楼面积约470方呎，为3房间隔，同设衣帽间及鞋间，并有2个厨房。

The Peak Presidence Hills属「一建户」式的独立洋房别墅，入场价由港币600万起。

别墅面积约1136.6方呎，1楼面积约617.1方呎.

每伙均设花园连双车位

是次来港限量发售洋房别墅，买家可享有永久业权，每座独立屋均设有花园及连同2个车位，售价约600万，虽然售价较大阪不少仅需数十万的小型单位为高，但亦相等于本港一般新盘2房或细3房的售价，即可拥有全幢式独立洋房别墅，具有一定吸引力。

项目荣登全球百大豪宅

项目虽然位处豪宅区，但步行只需约7分钟便可到达单轨列车线的SHOJI STATION，单轨列车可转乘前往新大阪站，只须约16分钟，往梅田亦只需约20分钟。另外，周边生活配套亦充裕，乘车往阪急百货及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分钟内。项目由FMI至汇负责销售。

项目去年更获得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025奖项，反映项目的独特性，以及在建筑、创意及lifestyle等方面得到认同。FMI至汇投资负责在港销售。

项目去年获得世界100大豪宅大奖，反映项目质素等各方面受到认同。