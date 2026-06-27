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英国新盘入场价491万港元 22分钟直达市中心

海外置业
更新时间：06:00 2026-06-27 HKT
发布时间：06:00 2026-06-27 HKT

英国著名发展商Barratt London打造不少住宅项目，不少项目更以本港为主要外销地，最新来港销售位于Colindale（科林代尔）的Colindale Gardens，售价约由英镑47.5万起，折合港币约491万。

22分钟直达伦敦市中心

Barratt London打造，位于北伦敦Zone 4 Colindale（科林代尔）的Colindale Gardens，当中推出最新一期项目The Acres，合共提供144个单位，面积介乎538至951方呎，涵盖1房至3房多元化户型。项目是次来港推售，入场价约为英镑47.5万起，折合港币约491万。

Colindale Gardens最新一期项目The Acres，涵盖1房至3房多元化户型。
Colindale Gardens最新一期项目The Acres，涵盖1房至3房多元化户型。

项目交通上亦有一定优势，从项目步行约2分钟即可到达Colindale地铁站，搭乘北线（Northern Line）直达伦敦市中心仅需约22分钟，同时毗邻NorthernLine交通枢纽，可以快速衔接如King's Cross、Euston等核心商圈，通勤、上学、购物娱乐一站式便捷。

Colindale Gardens提供设施包括住户健身室、桑拿及蒸气室、儿童游玩空间、中央公园配林地冒险健身房、儿童游玩空间、散步步道等，买家购入单位后可享永久业权。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

相关文章：英国新盘入门价375万 涵盖1至3房户型

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