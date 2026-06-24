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内地频爆「腰线房」争议 业主收楼才知中伏 叹采光受阻 「日间也要开灯」

海外置业
更新时间：06:00 2026-06-24 HKT
发布时间：06:00 2026-06-24 HKT

新盘买家最怕收楼一刻才发现单位「货不对办」。据内地媒体报道，近年内地频频出现「腰线房」争议，江西南昌有业主斥逾百万元（人民币，下同）购入一个单位，惟签约时发展商未有清楚交代单位受腰线设计影响。直至收楼当日，业主才惊觉露台外墙结构凸出约50厘米，导致室内光线被大幅遮挡，即使在日间亦要开灯，令其大叹「中伏」。

腰线本为外墙装饰

所谓「腰线房」，是指位于大厦外墙装饰腰线上下位置的单位。这类腰线原意主要为提升建筑外观层次，但对住户而言，却可能带来采光受阻、渗水甚至保安风险等问题。

事实上，「腰线房」相关投诉个案近年在内地各地屡见不鲜。据报，唐女士购入重庆一个新盘的2楼大平层单位，收楼时赫然发现露台设有数十厘米高的实体墙，与示范单位所展示的落地玻璃栏杆大相迳庭。她其后向发展商查询，对方虽出示告知书，列明「2楼对1楼可能有采光影响」，却未有直接披露2楼本身属腰线层，变相令买家在不知情下，以正常楼层价格购入一个采光及景观均大打折扣的单位。

据悉，单在2025年，南昌市已出现多宗买家因「腰线房」问题向发展商追讨的个案。有业主签订合同时，发展商在不利因素公示中，只列明「对5层住户有采光影响」，未有提及其购入的6楼单位亦受外墙腰线设计影响。该名业主收楼当日才发现，自己花了百万买的单位，露台位置外墙结构凸出约50厘米，窗前采光被明显削弱。原以为购入普通楼层，最终却发现室内白天仍要开灯，与预期相差甚远。

有买家拒绝收楼

另据《新京报》于2023年报道，北京亦庄一个新盘项目的多名买家收楼时才发现，所购单位位于腰线楼层，涉及遮挡采光及渗水风险。有业主要求发展商修改腰线位置，并提出后续维修责任等安排。

当地相关部门当时回应指，项目外立面腰线按设计文件施工，并与施工图纸保持一致，同时要求发展商积极与业主协商处理采光受影响方案。

北京亦庄一个新盘项目业主表示，自己所购买的单位位于「腰线」楼层，不仅遮挡阳光，还有渗水等风险。
北京亦庄一个新盘项目业主表示，自己所购买的单位位于「腰线」楼层，不仅遮挡阳光，还有渗水等风险。

有内地律师指出，腰线房争议的核心在于发展商有否充分披露不利因素。作为专业机构，发展商理应在签约前向买家清楚说明单位结构及潜在影响。若故意隐瞒重要资讯，有机会构成欺诈。

值得留意的是，随着各地同类纠纷增多，部分发展商近年已开始加强披露相关资讯。以重庆一个住宅项目为例，早期销售时未有清楚说明2楼属腰线层，但其后新版合同已列明「2楼阳台设有实体栏板」等细节。

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