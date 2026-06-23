农场夫妇买奖券赢近7000万豪宅 包括3大沿海优质物业 首年免缴物业税及管理费

突然天降横财，却差点因为太忙而擦身而过？澳洲一对农夫夫妇近日获幸运之神眷顾，赢得包含多项豪宅物业的超级大奖。不过，得奖过程相当戏剧性，女户主险些因为喂牛而挂断主办方的报喜电话，差点错失这份总值高达1,200万澳元（约6,595万港元）、足以改变人生的大礼。

一度「喂紧牛」险错失领奖

据澳洲传媒《The Courier-Mail》报道，该幸运夫妇在昆士兰中部城镇卡佩拉（Capella）经营甘蔗农场并饲养了数百头牛只，他们参与「梦想之家艺术联盟」（Dream Home Art Union）第431期的抽奖。于5月初，大会总经理Ben Sawkins亲自致电女户主Leonie报喜，但当时Leonie正驾驶拖拉机忙于农务，接到电话时竟一口拒绝大会，「现在不是好时机，晚点再打来吧！我现在忙得不可开交，正忙著喂300头牛，牠们都在等我。」

直至完成一天辛劳的农务后，Leonie才终于有空回电。大会最初先跟她开了个玩笑，表示她购买的50澳元奖券（约275港元）赢得了价值5万澳元的金条。Leonie当时已感到十分满足，并直言会用这笔钱让丈夫好好休息，因为「他工作实在太辛苦了」。随后，大会才正式宣布她赢得了第431期抽奖的终极大奖，令她当场激动落泪。

主办方支付3处物业首年税项

这份天价物业大奖包含3个沿海优质物业，分别位于黄金海岸、悉尼及莫宁顿半岛（Mornington Peninsula）。当中包括价值410万澳元（约2,258万港元）的Bilinga豪华海景公寓、价值225万澳元（约1,239万港元）的悉尼优越地段Potts Point公寓，以及位于Mount Martha价值370万澳元（约2,038万港元）的独立屋。

除了多处「豪华砖头」外，该超级大奖更附送一系列奢华配套，包括100万澳元（约550万港元）金条、价值逾60万澳元（约330万港元）的家私及家庭电器、8,000澳元（约4.4万港元）旅游礼券。主办方更会支付这3处物业首年的税项、水费及物业管理费，让中奖者无后顾之忧地享受富豪生活。

自家住宅一直缺维修

这对夫妇一直过著辛劳的务农生活，Leonie透露，为了种植农作物，两人在接获喜讯前的连续14天里，每天都疯狂工作至凌晨2时半。她坦言，多年来为了农场生意，自家住宅一直缺乏维修，她表示，「我们家中浴室的瓷砖都快要剥落了，但家里的事总是排在最后。」两人更在访问中大晒恩爱，Leonie心痛地赞扬丈夫是「世上最勤力的男人」，而男户主Andrew则甜蜜回应「我拥有了世上最好的妻子」。

计划先去度假享受

这对原本连浴缸都没有的农夫夫妇，如今却因为要管理三栋豪华物业而感到受宠若惊。Andrew形容，过去大半生都承受巨大生活压力，如今终觉如释重负，并表示会与儿子、媳妇及两名孙儿等家人共享这份惊喜。

被问到中奖后的打算，夫妇表示会先用旅游礼券度假，但强调不会放弃农务，将继续在土地上流汗，「我们必须完成已经开始的工作。」

据了解，「梦想之家」是一个为澳洲退伍军人筹款的慈善抽奖项目，收益将拨捐昆士兰退伍军人协会（RSL Queensland）。单在2025年，该计划已举办8次豪宅抽奖，送出总值达6,660万澳元的房地产。主办方透露，下一期抽奖将送出历来最大规模的奖品，该奖品位于阳光海岸（Sunshine Coast），为一栋包含四个单位的全幢物业，总值高达1,550万澳元（约8521万港元）。

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