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大阪豪宅项目入场价约330万 面积358呎起 设1房及2房户型

海外置业
更新时间：06:00 2026-06-20 HKT
发布时间：06:00 2026-06-20 HKT

日本大阪向来不乏全新项目，主要以细型单幢项目为主，甚少大型项目推售，最新位于大阪市中央区的大型住宅项目The Peak Shinsaibashi Tsuki，提供近百伙供应，是次来港推售，入场价约330万。

位于大阪市中央区岛的The Peak Shinsaibashi Tsuki，由新联明发展及FMI Japan株式会社合作发展，共提供92伙，为近年推售规模最大型的住宅楼盘之一，并打造成地标式豪宅项目，涵盖1房（1LDK）及2房（2LDK）户型，面积由358至1434方呎，是次来港推售，入场价约港币330万，项目预计2028年3月底落成。

项目最瞩目面积逾千方呎2房单位，位于Penthouse楼层，其中A室室内面积约593方呎，另有设有面积达517方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1235方呎。

单位室内面积多元化，提供1房及2房户型
单位室内面积多元化，提供1房及2房户型

共提供92伙

毗邻B室更大，室内面积约604方呎，另有设有面积达705方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1434方呎，单位放置家私后，仍有不俗的空间，平台面积广阔，并可放置户外家私，可优闲地享受生活。

另面积较大的单位仍有位于3楼H室为例，室内面积约539方呎，另有设有139方呎露台，总面积约678方呎；其他单位方面，以3楼为例，A至G室室内面积介乎296至316方呎，每户均设露台，面积介乎62至63方呎，总面积介乎358至379方呎。

拥铁路优势

楼盘位处大阪中央区黄金地段，项目位置优越，附近亦有大型百货公司，亦有不同类型食肆及商店，生活所需，一应俱全。

项目拥铁路优势，步行2分钟即可到达铁路站
项目拥铁路优势，步行2分钟即可到达铁路站

交通方便，从项目步行约2分钟便可到达长崛桥铁路站，住户亦可选择步行至心斋桥站，步程亦只需10分钟，若乘车前往心斋桥及难波站，车程只需约1及2分钟，亦可乘车接驳JR线，往大阪其他地方如梅田只须约6分钟亦相当方便，往关西国际机场亦仅45分钟，铁路优势不言而喻。

项目由FMI至汇投资负责在港销售。

大阪少有近百伙大型项目供应，The Peak Shinsaibashi Tsuki打造成地标式豪宅新盘，共提供92伙。

相关文章：日本新盘来港推330万入场 设1房及2房 面积358呎起

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