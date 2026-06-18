大阪楼价升幅领先 亚洲投资者纷注视｜李丹翔

根据日本不动产研究所的最新数据，在全球十六个主要城市当中，大阪的楼价升幅最高，较半年前的调查上升3.3%，而东京则以1.6%的升幅排名第六。大阪楼价升幅近年持续位列全球之最，原因之一是和其他城市相比，其楼价仍相对较低，平均楼价为东京的约73%，香港的不足30%。

楼价偏低，发展潜力却甚高，尤其是2030年大阪综合度假村将正式开幕，开幕后预计每年将吸引约2000万人次旅客到访，很多国际投资者，甚至全球知名的酒店集团都把握时机注资大阪住宿。事实上，FMI近年持续打入多个亚洲市场，不论是项目销售或旅游住宿预订，我们都积极开托。

拓展台湾与韩国市场

很多客人知道我们的总部位于香港，在大阪、东京、新加坡、台北都设有办公室，好消息是位于台中的办公室最近也正式开幕了，让台中的客人也可以更方便的来交流。近一年间，我们已经在台湾举办了两次物业博览会，每次的反应都非常热烈，也得到很多客人的信任，销售成绩理想。如今我们插旗台中，将会继续定期举办日本置产说明会、市场趋势分享与资产配置讲座。

我们于上月在台北旅游博览会举办展览，让将来打算到日本旅游的台湾民众认识OKINI Home和FMI旗下的民宿项目，有份到现场的朋友都收到我们的独家优惠。继台湾后，我们也在上周正式把OKINI Home带入首尔，亮相首尔国际旅游展，为韩国游客带来大阪优质民宿预订服务和投资机会。大阪综合度假村将正式开幕后，预计每年吸引760万名韩国游客。

除了开托各地市场，继续努力升级我们的服务，以及开发更多的项目都是2026年下半年的目标。OKINI Home会籍计划是最新研发的服务。

李丹翔

FMI至汇投资集团行政总裁及合伙人

