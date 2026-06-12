百岁人瑞豪掷逾1500万换楼 购全新双层海景别墅 屋内一种设备成入市关键

本港人口持续老化，不少长者及退休人士在租楼或置业时，往往会面临年龄门槛等现实限制。然而在澳洲，高龄却绝非置业障碍，当地近日更录得一宗特别的交易。外媒报道，一名百岁人瑞沽出其位于黄金海岸（Gold Coast）的物业后，随即豪掷280万澳元（约1,540万港元），购入昆士兰州热门退休胜地荷维湾（Hervey Bay）一幢全新海景别墅，成交价更一举打破该区的历史纪录。

退休子女陪同北迁

这座别墅位于维农角（Point Vernon）Esplanade 108号，属临海双层住宅，最新以280万澳元售出，打破了荷维湾仅在三个月前由邻近斯卡尼斯（Scarness）一处物业所创下的255万澳元（约1,403万港元）纪录。

新买家为一个多代同堂的家庭，由该名百岁父亲及其两名成年子女组成。两名子女近期刚从黄金海岸的职场退休，为了享受更优质的生活，决定举家北迁。

促成交易的代理Lynn Malone表示，该家庭是首批预约私人参观的买家。她指出，这家人对该处的生活环境及大宅的实用性「一见钟情」，而屋内配备的升降机，更成为这名老人拍板入市的关键卖点。

内置隐藏式副厨房 设施极具气派

Malone补充，这栋全新海景大宅完美满足了该家庭的要求。物业设有三间附设套厕的特大睡房及多个起居空间。除了底层的开放式厨房及海景露天娱乐空间外，主厨房旁更设有隐藏式的备餐间，尽显奢华气派。

大宅其他设施亦相当完善，包括恒温游泳池、步入式酒窖、影音室、专属酒吧区及户外厨房。主人套房则设于二楼，配有步入式衣帽间及有盖露台，并附设太阳能供电及智能灌溉系统。

旧居暗盘易手 86岁邻居接货

值得一提的是，这宗交易背后亦有一段小插曲。买家必须先卖出他们长居于布罗德海滩（Broadbeach）摩纳哥街（Monaco Street）的旧居，才能完成是次收购。该旧居被这家人戏称为「最好街道上最差的房子」，原因是该大宅虽坐拥区内顶级地段，惟内部需要翻新。最终，该旧居由代理透过暗盘（off-market）形式售出，并由这位百岁买家一名年届86岁的邻居以破纪录价格霸气接手。

荷维湾近年持续吸引追求高性价比沿海生活的退休人士及换楼客，该区房屋中位数约为77万澳元（约424万港元）计算，即上述全新海景别墅280万澳元的成交价，为当地中位数的近四倍。

相关文章：买彩票赢近2500万元海景豪宅 幸运夫妇住半年「嫌太大」 决定放售套现换楼

相关文章：夫妇买地自建Dream House悭百万 靠组合屋技术5周砌好结构 「说明书非常详尽」

相关文章：「百年监狱」变超级豪宅放售 刻意保留囚室铁门 全屋铺智能地暖不再冷冰冰

相关文章：女业主物业险遭无辜强拍 竟因与清盘男「撞名」 还需自费聘律师证身份

相关文章：两孩之母平价买无敌海景盘 背后隐藏可怕危机 「土地一直向下倾斜」

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

相关文章：夫妇买地建屋退休竟然「起错地」 漫长法律争拗后 需付55万搬迁及还原

相关文章：15位豪宅业主颠覆收楼模式 自组巨无霸地皮向发展商招手 意向价高逾7亿