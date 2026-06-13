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伦敦新盘间隔多元 售价由港币393万起

海外置业
更新时间：10:00 2026-06-13 HKT
发布时间：10:00 2026-06-13 HKT

英国著名发展商Barratt London打造不少住宅项目，本港成为主要外销地之一，最新推出Sterling Place来港销售，售价约由英镑37.5万起，折合港币约393万。

Sterling Place坐落西伦敦传统富人区，环境清幽、社区成熟安全，为伦敦热门亚裔聚居地段。项目坐拥三轨交通优势，最快半小时直达伦敦核心枢纽Waterloo站，往返机场便捷高效。

项目设计保留历史厂区特色，高档用材彰显低调奢华。

面积565至1297方呎

Sterling Place设有Brookside Apartments，合共提供91伙，以及Wilkinson Apartments，提供76伙，单位面积介乎565至1297方呎，涵盖1房、2房及Penthousese 3房户型，是次来港销售的单位，主打1至2房及少量3房户型，项目售价约由英镑37.5万起，折合港币约393万。

项目设有会所设施，包括住户健身室、瑜伽室等，项目亦设有全天候CCTV系统，保障住户安全，而停车场设有电动车充电器，喜欢以单车代步的住户，亦有单车停泊空间，此外，项目亦设有公共景观花园，可供住户舒展身心。

区域教育资源相当丰富，覆盖多间高评级名校，周边英伦风情商业街、高端生活配套齐全，从项目可步行至Tesco超市，提供生活所需。项目更邻近皇家公园与高尔夫球场，契合追求品质与平衡的家庭客群。发展商委托中原地产（海外）在港展销。

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