嫌经纪佣金贵 业主靠AI教路网上放盘 5日极速沽出单位 惊叹高超心理战术

买卖物业程序繁复，一般业主放盘时多会委托地产经纪协助。不过，美国一名业主却大胆以人工智能（AI）聊天机械人取代传统代理，协助放售其位于纽约上州（Upstate New York）的住宅，结果由放盘到获买家承接仅花5日，不但成功节省佣金，更净赚9万美元（约70万港元）。

嫌佣金高 弃用传统代理

《纽约时报》科技记者Stuart Thompson早前在该报专栏分享这次卖楼经历，直言AI为他提供了全新的思考方式，让他在处理高风险物业交易时更有信心，甚至具备近似资深地产代理的应变能力。

据他所述，自己与妻子打算出售位于哈德逊河谷（Hudson Valley）的一间住宅，起初曾接触数名地产经纪实地睇楼。不过，代理对物业估价较为保守，加上他不希望支付卖方代理3%佣金，以及买方代理另外3%的佣金，最终决定自行放盘。

业主Stuart Thompson位于哈德逊河谷（Hudson Valley）的住宅。

他利用Google旗下AI聊天机械人Gemini撰写放盘广告，并基于个人判断，将物业叫价定于55万美元（约429万港元）。由于其工作帐户已可使用Gemini，因此他只支付200美元在房地产网站Homecoin刊登放盘广告。

Gemini化身军师 协助应对谈判

在整个放盘过程中，Gemini几乎成为他的「私人地产顾问」，除提供单位布置建议外，亦协助解释地产交易中各类专业术语。当物业吸引大批买家预约睇楼时，AI亦协助他整理预约安排及处理繁复的电邮往来。

在整个放盘过程中，Gemini几乎成为他的「私人地产顾问」，除提供单位布置建议外，亦协助解释地产交易中各类专业术语。

Thompson表示，最令他意外的是AI在谈判策略上的表现。他曾询问是否需要向买家表明自己「不是在耍手段」，借此表达诚意并坚持叫价。Gemini则明确劝阻，认为这反而容易令对方产生戒心，营造防备气氛，亦会令人显得缺乏谈判经验。此外，当买家查询及睇楼预约涌现时，Gemini亦曾安抚其焦虑情绪，并分析指其略低于预期的开价，无意中形成吸引多人竞投的策略。

不过，AI并非全无失误。Thompson提到，Gemini曾建议他在楼盘资料中列明向买方经纪提供0%佣金，但此做法在当地并不符合规定，反映AI提供的意见仍需由用家自行核实。

5日内售出 成交价逾470万

到了截标当日，该物业共收到3份高于叫价的出价。经分析后，AI建议他选择「成交确定性最高」的买家，而非单纯接受最高出价。其后在AI建议下，Thompson更成功游说买家自行支付其代理的2%佣金。

最终，物业以约60.5万美元（约471万港元）售出。虽然有地产经纪事后认为，Thompson叫价偏低且过早接受出价，或少赚约22.5万美元，但他自行计算后认为，若以免佣方式以60.5万美元成交，实际到手金额其实相当于传统模式下以64.3万美元（约501万港元）售出后的收入。

换言之，Thompson在短短5日内，不但成功卖楼，亦因节省佣金及高于叫价成交，合共多赚逾9万美元（约70万港元）。

并非首宗AI卖楼个案

事实上，Thompson并非首位借助AI成功卖楼的业主。《纽约时报》今年3月报道，美国佛罗里达州一名男子亦在未有委托地产经纪的情况下，单靠ChatGPT协助，于5日内售出住宅，成交价接近100万美元，较当地经纪原先估价高出约10万美元。

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