马来西亚新盘提供262伙 售价395万起

马来西亚为港人旅游的热门东南亚国家，亦有不少港人于当地置业，最新来港推售位于槟城全新海景豪宅项目Lightwater Residences，售价约为马币200余万起，折合港币约395万。

Lightwater Residences占地约2.87英亩，为槟城最核心发展地带的城市级综合体The Light City总体规划的一部分，The Light City由怡保工程集团（IJM Corporation Berhad）和鹏瑞利（Perennial Holdings）联合发展，此海滨豪华住宅项目毗邻槟城大桥，坐拥无敌海景及周边设施的便利性。

坐拥无敌海景

项目由2座34层高的住宅大楼组成，合共262伙，设有2房连书房、3房及3房连书房户型，面积1152至1690方呎，项目来港推售，售价由马币200余万起，折合港币约395万，每户可配2至4个车位，买家并可享有永久产权，项目预计2029年第1季落成。

单位面积均逾千方呎，每户设私人升降机大堂、储物室及落地窗，大部分单位都拥有壮阔海景。住户专属设施分布于两个楼层，6楼的景观花园，设有健身房、室内儿童游乐场、瑜伽室、厨房和康体室等；至于25楼的天空露台，则提供私人天空别墅。

项目以可持续发展与环保设计理念，已获得GreenRE金奖认证，其环保特色包括雨水收集系统、自动灌溉系统、无障碍设计等。

在交通配套上，连接未来轻铁（LRT）站，缩短往槟城各地的时间。发展商委托中原地产（海外）协助销售。