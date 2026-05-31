Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马来西亚新盘提供262伙 售价395万起

海外置业
更新时间：07:00 2026-05-31 HKT
发布时间：07:00 2026-05-31 HKT

马来西亚为港人旅游的热门东南亚国家，亦有不少港人于当地置业，最新来港推售位于槟城全新海景豪宅项目Lightwater Residences，售价约为马币200余万起，折合港币约395万。

Lightwater Residences占地约2.87英亩，为槟城最核心发展地带的城市级综合体The Light City总体规划的一部分，The Light City由怡保工程集团（IJM Corporation Berhad）和鹏瑞利（Perennial Holdings）联合发展，此海滨豪华住宅项目毗邻槟城大桥，坐拥无敌海景及周边设施的便利性。

坐拥无敌海景

项目由2座34层高的住宅大楼组成，合共262伙，设有2房连书房、3房及3房连书房户型，面积1152至1690方呎，项目来港推售，售价由马币200余万起，折合港币约395万，每户可配2至4个车位，买家并可享有永久产权，项目预计2029年第1季落成。

单位面积均逾千方呎，每户设私人升降机大堂、储物室及落地窗，大部分单位都拥有壮阔海景。住户专属设施分布于两个楼层，6楼的景观花园，设有健身房、室内儿童游乐场、瑜伽室、厨房和康体室等；至于25楼的天空露台，则提供私人天空别墅。

项目以可持续发展与环保设计理念，已获得GreenRE金奖认证，其环保特色包括雨水收集系统、自动灌溉系统、无障碍设计等。

在交通配套上，连接未来轻铁（LRT）站，缩短往槟城各地的时间。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
8小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
16小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
22小时前
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
影视圈
14小时前
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
11小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
21小时前
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨。美联社
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨
足球世界
4小时前
麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因
麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因
影视圈
14小时前