环保奇招变另类上车法 美国2350万独立屋免费送 惟新业主须满足一条件

楼价高企，要买入一间心仪的物业，不少人需奋斗多年，然而，在美国麻省被称为「亿万富豪岛」的楠塔基特岛（Nantucket）上，竟有一幢价值300万美元（约2350万港元）的独立屋可免费赠予他人。不过，获得该「免费午餐」并非没有代价，唯一条件就是新业主必须在180天内，将整幢物业从原有地段完全搬走。

在美国麻省被称为「亿万富豪岛」的楠塔基特岛（Nantucket）上，竟有一幢价值300万美元（约2350万港元）的独立屋可免费赠予他人。

2350万独立屋免费送

据外媒报道，独立屋位于岛上南部近机场，远离海岸线的地段，因此并没受海岸侵蚀影响。物业建于1994年，为一幢面积约1,736方呎的殖民地风格洋房，采三房两厕间隔，占地逾43,000平方呎。物业拥有一个架高的正面露台和一个屋顶露台，日后若将它安置于合适的地段，便能让新业主饱览周围美景。

资料显示，业主Dean Lampe于2025年12月初透过公司名义，在场外交易中以300万美元（约2350万港元）购入。虽然他放弃大宅的确切原因未明，但纪录显示，他曾于2023年，以800万美元出售相邻的新建7房大宅。因此，曾多次在岛上买卖房产的Lampe，很有可能正打算在此地皮上建造一幢全新的豪宅。

物业建于1994年，为一幢面积约1,736方呎的殖民地风格洋房，采三房两厕间隔，占地逾43,000平方呎。

政策鼓励「旧屋送赠」

值得留意的是，将价值数百万美元的房屋免费送赠他人，是该岛一项长久的环保传统。Pepper Frazier地产代理Shelly Lockwood表示，「既然有人可以利用这些房子，我们为甚么要把它们丢进垃圾场呢？」为免弃置房屋加重岛上唯一堆填区的负荷，当地自1997年起将「延迟拆卸法例」立约成规，鼓励业主在拆卸前免费出让房屋，供有需要人士搬走重用。楠塔基特保护信托基金会执行董事Mary Bergman表示，虽然重用旧屋是岛上传统，但富豪买入贵价房屋后再免费送出，则是近年才兴起的新趋势。

搬屋成本大幅低于楼市中位数

根据美国线上房地产公司Zillow数据显示，楠塔基特岛的房屋销售中位数超过400万美元，比美国全国平均水平高出142%。因此，免费房屋在当地市场极为抢手，Lockwood表示，搬运一幢房屋的成本视乎面积大小，一般介乎15万至50万美元不等。对比该岛的楼价中位数，这仍是一笔划算的交易。「谁不想花个15万美元左右的搬迁费就拥有一栋房子？只要有机会，大家一定会立刻抢下来，这简直超值划算。」

以岛上目前最平，叫价165万美元的18610方呎地皮为例，若加上约20万美元的搬屋费，置业总成本仅约为185万美元，远低于市场中位数。若接手人能将房屋安置在已有的土地上，成本将更低。岛上土地供应极度短缺，地价高昂，Lockwood还指，现时买家往往倾向购入不想要的房屋只为获取地皮，许多负担不起数百万美元豪宅的人，通常会先买下土地，然后静静等待免费房屋的出现。

有意接手的人士需向镇建筑专员及业主提交意向书，并承诺于180日内将房屋搬走。

搬运限制多 需避开旅游旺季

报道还指，有意接手的人士需向镇建筑专员及业主提交意向书，并承诺于180日内将房屋搬走。在楠塔基特岛拥有20年搬屋经验的工程公司Toscana Corp指出，搬运建筑物需考虑道路阔度、树木、电缆及邻近建筑物等复杂变数，一般会将整幢房屋放置在平板车上运走，较少会拆件搬运。

整个搬运流程需时3至12个月不等，具体取决于路线的复杂程度、是否需要建造新地基，并需配合历史建筑委员会的审查。为免影响旅游业及居民，房屋搬运只能在9月15日至翌年6月15日期间进行，且不能在上课时间经过学校，以及必须事先通知公共事业公司，以便他们暂时移开电线以确保安全。若新业主尚未觅得合适土地，房屋可暂时被放置于被称为「Crib」的悬空支架上等待安置。

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