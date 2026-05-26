抗通胀兼避险 澳洲逾半家庭改装物业自给自足 太阳能、储水及菜园成置业新标准

面对全球局势动荡及生活成本上涨，澳洲楼市正在变化。最新调查显示，愈来愈多澳洲人将住宅改造成具备自给自足能力的「现代避难所」，带动太阳能系统、储水箱及自家菜园成为当地置业及物业升级的新标准。根据研究机构Primara Research进行的调查发现，逾半数澳洲人正改装物业以提高家居自给自足能力。其中，16%的受访者已为应对未来不确定性对房屋进行物理改装，另有37%则表示计划跟随。

「务实中间派」崛起

尽管外界常以「末日预备者」形容此现象，但研究指出，多数澳洲人拒绝该标签。相反，研究人员发现另一个日益壮大的群体，并将其称为「务实中间派」，意思即为透过微小且负担得起的改变，来提高自给自足能力与生活韧性的普通澳洲民众。Primara Research研究与数据主管Peter Drennan指出，他们正为其最宝贵的资产作出理性决策，当中第一步通常是由自己种植农作物开始。

调查显示，超过一半的「务实中间派」表示，他们计划或已经开始种植自己的农作物；而在完全不认同自己是「末日预备者」的澳洲人中，也有38%表示有意开始尝试种植。

他们正为其最宝贵的资产作出理性决策，当中第一步通常是由自己种植农作物开始。

自给自足设备成买楼「必需品」

在物业市场方面，准买家的要求亦有所转变。准买家逐渐将太阳能系统、电池储能、储水箱及离网供电能力视为物业的「必需品」，而非单纯的生活品味点缀。不少家庭期望，物业在面对突发干扰时仍能独立运作，加上社交媒体对环保健康生活的推动，令相关设施逐渐成为年轻家庭及业主的主流需求。

在众多买楼考量因素中，能源排在首位，其次为食物生产及用水安全。至于少数自称为「末日预备者」的群体，则更倾向投资兴建户外小屋及增设家居安全基建。

可对冲日常家庭开支

财经网站Money.com.au房产专家Nick Burgess分析指，面对加息、保费及燃料成本急升，澳洲家庭视上述升级为结合财务策略与生活方式的选择，借此对冲日常开支。澳洲清洁能源协会数据显示，透过安装太阳能板、电池、隔热材料及热泵等气候智能型设计，全澳家庭每年估计合共节省高达30亿澳元，平均每户每年可节省约1,500澳元（折合约8,426港元）开支。

不过，虽然改装物业长线节能回报显著，但初期仍需面对资金门槛。近六成受访者坦言，成本是阻碍他们进一步升级房屋的唯一原因。

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