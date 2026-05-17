伦敦新盘间隔多元 售价由508万起

英国为旅游及升学热门国家，不少港人在当地置业，最新来港推售的全新项目County Hall Kingston售价约由英镑48万起，折合港币约508万。

由著名英国发展商London Square发展，位于伦敦皇家京士顿区的住宅项目County Hall Kingston，由著名建筑师事务所Rolee Judd Architects打造，2幢住宅大厦楼高4至6层，是次推售的单位包括开放式、1房、2房、3房及复式单位，面积403至1852方呎，部分单位可饱览泰晤士河全景，坐拥宜人景致。

面积403至1852方呎

项目是次来港推售264个全新单位，售价由英镑48万起，折合港币约508万，预计于2027年秋季起陆续交楼。住客会所「1893会所」设施包括24小时礼宾服务、健身室、私人影院、品酒室及游戏室等，并设私人庭院。

项目所在京士顿区以卓越教育资源闻名，周边汇聚多间顶尖学府，步行2分钟即达京士顿大学，区内更拥众多获Ofsted评级「优秀」的中小学校。

County Hall Kingston地理位置优越，交通亦有一定优势，由项目徒步约16分钟直达South Western Main Line的京士顿铁路站，快车16分钟可到伦敦Waterloo；前往M25高速公路亦仅需短暂车程。伦敦希斯路机场可于30分钟内到达。

项目坐落京士顿市中心核心地带，周边生活配套完善。步行10分钟可至拥有800年历史的京士顿市集，8分钟即可抵达里奇蒙公园，尽享都市便利与自然景致。 发展商委托JLL仲量联行协助销售。