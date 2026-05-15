Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国新盘入门价375万

海外置业
更新时间：06:00 2026-05-15 HKT
发布时间：06:00 2026-05-15 HKT

英国著名发展商Barratt London打造不少住宅项目，最新推出2个项目来港销售，包括Colindale Gardens及Sterling Place，售价约由英镑37.5万起，折合港币约375万。

Barratt London是次集结10大楼盘来港销售，物业类型涵盖精品公寓、豪华复式及别墅，全面覆盖伦敦2至5区黄金地段。其中包括Colindale Gardens，项目The Acres提供144伙，面积538至951方呎，涵盖1房至3房户型，售价由英镑47.5万起，折合港币约503万，项目毗邻Northern线交通枢纽，快速衔接如King' s Cross、Euston等核心商圈，通勤、上学、购物娱乐一站式便捷。

涵盖1至3房户型

Colindale Gardens设施包括住户健身室、桑拿及蒸气室、儿童游玩空间、中央公园配林地冒险健身房等，买家购入单位后可享永久业权。

位于西伦敦传统富人区的Sterling Place，提供Brookside Apartments共设91伙，以及Wilkinson Apartments共76伙，面积565至1297方呎，涵盖1房、2房及Penthouses 3房户型。设施包括住户健身室、瑜伽室等，售价约由英镑37.5万起，折合港币约 375万。发展商委托中原地产（海外）在港展销。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
9小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
20小时前
马斯克6岁儿子X现身人民大会堂。 美联社
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
9小时前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
9小时前
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
02:16
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
影视圈
11小时前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
19小时前
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
03:50
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
9小时前
八乡弑父伤母案│18岁逆子偕友杀害父母 自以为「天选」之人
八乡弑父伤母案│18岁逆子偕友杀害父母 自以为「天选」之人
突发
7小时前
贝森特：中国将推动重开荷姆兹海峡 恢复全球能源运输。路透社
特朗普访华｜贝森特：中国将推动重开霍尔木兹海峡 恢复全球能源运输
即时国际
4小时前
特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制飞机。路透社
特朗普访华｜特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制商用机
即时国际
4小时前