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大阪心斋桥物业 升值回报居大阪前列｜李丹翔

海外置业
更新时间：06:00 2026-05-09 HKT
发布时间：06:00 2026-05-09 HKT

FMI JAPAN在过去的周末在台湾举办第二届日本不动产博览会，办了4场讲座，我们的同事努力介绍最好物业给客人，也感受到客人们对日本物业市场充满好奇，小弟也学到新东西，多谢大家的支持。

博览会最大亮点，就是FMI JAPAN大阪心斋桥旗舰计划「The Peak Shinsaibashi Tsuki 至峰心斋桥月峰」正式登埸。项目共92伙，特意增加了2房户数量，其中13个是2房，其余79个为1房。2房单位市面上极罕见，在其他The Peak系列当中，我们发现2房单位出租表现极佳，原因是近年家庭、好友同行及选择长住的旅客大增，一般酒店面积细，所以民宿2房更受捧。

上一期专栏跟大家略略的介绍过，今次的旗舰之作全面升级。项目位于心斋桥、岛之内的核心生活圈，步行约10分钟即达购物热点，包括大丸百货、PARCO百货与心斋桥商店街，步行2分钟达长堀桥双线地铁站，观光、购物、交通及便利性皆一流。

投资前须了解提供的服务

近年海外资金持续涌入，推高日本楼市，东京在亚洲楼市中表现一向强劲，但对新手投资者入埸门槛高，回报率受压；相反，大阪的楼价比东京低，而赌场综合度假村即将在2030年开幕，大阪的投资前景被看高一线。

另外投资日本物业前，也要考虑地产商或中介售后是否能提供管理服务。FMI JAPAN旗下子公司多元化，有物业管理公司「环球总管Chief of Homes」提供出租代管服务；有清洁公司「Pika Pika」包办清洁服务；有自家研发的「OKINI Home App」，让投资者透过平台掌握入住率、租金收入状况和物业管理流程。可惜市面上有些公司只卖楼，零服务，即使标明可代办出租管理服务，也须确认有当地团队支援，有问题能有专属人员即时处理。

李丹翔

FMI至汇投资集团 行政总裁及合伙人

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