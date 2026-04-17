夫妇买地建屋退休竟然「起错地」 漫长法律争拗后 需付55万搬迁及还原

买地建屋是不少人的退休梦想，但如果建好后才发现「起错地」，绝对是一场噩梦！澳洲一对夫妇花费30万澳元（约168万港元）兴建梦想退休屋，三年后竟发现房屋竟然建了在邻居地皮上。经过漫长的法律争拗，两人近期终于将房屋搬回自己的地段，但需额外支付约10万澳元（约55万港元）的搬迁及重置费用，未来一年更要暂住露营车。

原地主将地皮一分为二惹祸

2021年，David与Melanie Moor夫妇斥资30万澳元（约168万港元），在维多利亚州西南部的坎珀当（Camperdown）买入一幅占地5英亩的地皮。然而，原地主事前将该地段「一分为二」，Moor夫妇买入的是「一号地段」，但他们却误将房屋建在已售予另一买家的「二号地段」上。

原地主事前将该地段「一分为二」，Moor夫妇买入的是「一号地段」，但他们却误将房屋建在已售予另一买家的「二号地段」上。

直到三年后，两夫妇才惊觉这个「难以置信」的致命错误。去年，邻居地段的业主透过律师发出最后通牒，限令他们在14天内移走房屋，否则将把大屋一并出售。邻居的代表律师向传媒表示，其客户在采取法律行动前已「非常克制及有耐心」。经过延期申请，双方最终协议在今年5月2日前清空地皮。

资料显示，当地市议会（Corangamite Shire Council）于2024年4月批出建筑许可。夫妇二人认为，市议会在审批文件时早应发现出错。直至同年8月，David才接获市议会来电，要求停工并寻求法律意见。

Moor夫妇坦言，当初「极度信任」当地市议会、承建商、地产代理及物业转让律师（Conveyancer）能确保工程顺利，「市议会批出了所有文件，所以当我们收到通知时还以为是电话骗案。」

不过，涉事地产代理的发言人反驳，强调从未作出任何虚假或误导性声明，并指买家在动工前，有绝对责任核实自己拥有的地段界线。

重置房屋需时 夫妇迫住露营车

目前，这幢房屋已被移送100米，回到属于Moor夫妇的地皮上。不过，房屋现时仅靠空油桶支撑，极不稳定。化粪池系统及电线已被挖出移除，他们还要清理邻居地皮上多达160个桩柱及已种植的树木，将土地彻底还原。

虽然大屋已搬回自己的土地，但Melanie直言仍未能松一口气：「看到货车把房子运回正确的地段，确实放下了心头大石，但接下来还有大量问题要处理。房屋在运送过程中摇摇晃晃，我们甚至不敢走进去，因为油桶根本支撑不住，也不知道内部损毁情况如何。」

这场乌龙事件除打乱他们原有计划外，预计还要额外花费约10万澳元（约55万港元）进行搬迁、重新打桩及接驳水电。在房屋适合居住前，这对退休夫妇未来一年只能蜗居在露营车中。尽管精神上备受煎熬，但他们表示希望能借此公开经历，警惕其他有意买地建屋的人士，并强调不后悔搬到该社区。

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