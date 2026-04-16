15位豪宅业主颠覆收楼模式 自组巨无霸地皮向发展商招手 意向价高逾7亿

旧区收楼行动一般多由发展商主导，但澳洲悉尼传统豪宅区Pymble却上演了一幕业主合作「反客为主」。外媒报道，有15名业主破天荒联手，将多间独立屋合并成巨无霸地盘放售，并主动向发展商招手，意向价达1.4亿澳元（约7.86亿港元）。

街坊兼代理牵头促成

促成这次大规模联合放售的是RE/MAX Prestige代理Joseph Choi，他本人亦是该地段（涵盖Orinoco St及Livingstone Ave）的住客之一。他成功游说另外14户邻居，整合出占地达1.72公顷的相连地段，成为Pymble区内最大型的发展地盘，预计可重建多达386伙新住宅。

Joseph坦言，要成功说服15名业主达成共识并共同参与放售，是一项极具挑战性的任务。这15名业主最终同意采取协调一致的出售程序，并期望具潜力的买家能在4月30日前表达意向。

获批国家级重大发展

该地皮已获批为「国家重大发展项目」（State Significant Development），重建后的建筑物高度限制可达22米，而且距离火车站仅250米。Joseph Choi指出，地盘四面环街，没有紧连的邻居，加上地势较高，未来落成项目有望远眺蓝山（Blue Mountains）景致。此外，该地段不受山火、洪水或生物多样性等环境限制影响，发展潜力优厚。

主打顶尖名校网

项目的宣传影片亦将焦点放在区内强劲的「名校网」。地皮邻近多间顶尖学府，包括Abbotsleigh、Barker College、Knox Grammar及Ravenswood，对家庭客及投资者极具吸引力。

目前Pymble区独立屋房价中位数约354万澳元（约1,989万港元）。虽然Joseph拒绝透露这15幢房屋的具体指导价，但据悉业主们期望能获得至少1.4亿澳元的报价。