买楼首期惨遇电邮骗局 夫妇险失百万 靠一关键保9成血汗钱

买楼「上车」支付首期动辄过百万，买家转帐时务必打醒十二分精神！美国南加州一对夫妇日前准备为新居支付首期时，惨遇「商业电邮骗局」（BEC）。骗徒将电邮地址中的字母「W」伪装成两个「V」，令两人信以为真，将数十万美元（逾百万港元）的首期双手奉上。幸好警方及时介入追查，成功追回近九成款项，两人特意公开这段「惊魂记」，借此警惕一众准买家。

「escrow」变「escrovv」几可乱真

化名 Lynette 和 Scott 的夫妇接受美国广播公司（ABC News）访问时表示，他们在买楼期间一直透过电邮与按揭经纪联络。直至准备支付首期当日，他们收到一封看似由经纪寄出、要求汇款的电邮。Scott 忆述：「这封电邮与我们之前收到的公司信件如同『倒模』，排版完全一致，唯独差了一个键盘字母。」

原来骗徒在电邮地址上做了手脚。Lynette 指出，真正的按揭托管电邮地址应为「escrow.com」，但骗徒却用两个「V」代替「W」，变成「escrovv.com」。由于字型极为相近，两夫妇不虞有诈照样过数，直至向真正的经纪确认时，才惊觉对方从未收到款项。

Scott 坦言：「我们自问对电脑科技有一定认识，但那一刻真的彻底崩溃，没想过这种事会发生在自己身上。我们只能停下来祈祷，然后立刻报警。」

警方强调「黄金72小时」

负责调查的橙县（Orange County）警方网络犯罪调查组指出，应对这类诈骗必须争分夺秒。警长 Don Barnes 强调，尽快发现并立即行动是破案关键：「一旦错过72小时的黄金期，追回资金的机会几乎是零。」根据美国联邦住房金融局资料，这类针对房屋买卖的骗案屡见不鲜，骗徒通常会入侵或伪造金融机构的电邮，诱骗受害人将大额资金汇入指定户口。

幸运的是，警方最终成功追踪资金去向。经过数月努力，两夫妇成功取回约 90% 的首期资金。Scott 犹有余悸地说：「大约有10%的钱被兑换成比特币，已经彻底无法追讨，但能拿回近九成资金，感觉已经像做梦一样。」当地按揭经纪协会提醒，买家在进行大额转帐前，务必亲自致电机构核实户口号码，以免跌入骗徒陷阱。

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