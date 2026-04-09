BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿

自2020年掀起BNO港人移民英国的热潮，这股庞大的移民购买力不但改变了英国房地产的生态，更令香港人连续多年称霸英国物业市场。根据英国物业代理Benham and Reeves的研究报告显示，香港人稳占英格兰及威尔斯地区最大海外业主榜首，占整体海外买家市场的13.7%。

相关文章：英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘

港人持近2.6万伙物业 占海外买家七分之一

报告指出，2024年外国买家在英格兰和威尔斯持有的物业总数达189,793伙，按年增加2.6%。当中，香港买家的表现最为一枝独秀。数据显示，港人共持有25,972伙物业，占整体海外买家市场的13.7%，数量按年上升5.7%，无论在持有量及增长速度上均处于领先地位。

紧随其后的是新加坡，共持有15,635伙物业，占整体的8.2%；美国以12,405伙占整体的6.5%排第三。第四及第五位分别是阿联酋的5.8%及中国内地的5.2%。

取代俄罗斯及中东富豪 港人成绝对主流

在BNO签证政策出台前，英国物业的海外大买家主要为阿联酋、中东及俄罗斯富豪。然而，港人现已成为绝对的主流。该行在在2020年1月至2021年8月期间首次统计指，海外人士持有英格兰和威尔斯房屋价值高达788亿英镑，单是香港业主就占了约108亿英镑，占整体海外物业投资者总额七分之一。

随著庞大的港人住屋需求涌入，英国多个热门移英城市近年涌现大量新盘不少更是针对港人钟情「屋苑式管理」及「完善配套」的喜好而建。例如位于西北伦敦的 Colindale（科林代尔） 涌现大量大型屋苑式新盘。另一港人移民热点曼城楼价较伦敦亲民，目前北部正展开欧洲最大型的市区重建项目之一维多利亚北（ Victoria North）亦推出多个新盘。英国第二大城市伯明翰，受惠于市中心大型复兴计划（Big City Plan）。位于市中心商业区的 Snow Hill Wharf 或南部华人区附近的Southside重建区推出多个新盘。

相关文章：英国防火新例触发楼花问题 专家拆解市场连锁反应