大阪新盘来港推345万入场 设1房及2房 面积358呎起

日圆兑港元持续维持在5算，令港人经常到当地旅游，亦成功吸引部分投资者到当地置业，或购入单位作度假用。当地不乏全新住宅项目，最新有位于大阪的The Peak Shinsaibashi Tsuki来港销售，售价约由港币345万起。

预计2028年3月底落成

由新联明发展及FMI Japan株式会社合作发展，位于大阪市中央区岛之内的The Peak Shinsaibashi Tsuki，属FMI集团于大阪最新发展的住宅项目，提供92伙，为近年推售规模最大型的项之一，并打造成地标式豪宅项目，涵盖1房（1LDK）及2房（2LDK）户型，面积由358至1434方呎，是次来港推售，入场价约港币345万，项目预计2028年3月底落成。

项目最瞩目面积逾千方呎2房单位，位于Penthouse楼层，其中A室室内面积约593方呎，另有设有面积达517方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1235方呎；毗邻B室更大，室内面积约604方呎，另有设有面积达705方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1434方呎，单位放置家私后，仍有不俗的空间，平台面积广阔，并可放置户外家私，可优闲地享受生活。

另面积较大的单位仍有位于3楼H室，室内面积约539方呎，另有设有139方呎露台，总面积约678方呎；其他单位方面，以3楼为例，A至G室室内面积介乎296至316方呎，每户均设露台，面积介乎62至63方呎，总面积介乎358至379方呎。

步行2分钟到铁路站

楼盘位处大阪中央区黄金地段，位置上亦有优势，从项目步行约2分钟便可到达长崛桥铁路站，住户亦可选择步行至心斋桥站，步程亦只须10分钟，若乘车前往心斋桥及难波站，车程只须约1及2分钟，亦可乘车接驳JR线，往大阪其他地方如梅田只须约6分钟亦相当方便，往关西国际机场亦仅45分钟，铁路优势不言而喻。

项目位置优越，附近亦有大型百货公司，亦有不同类型食肆及商店，生活所需，一应俱全。项目由FMI至汇投资负责销售。