马来西亚新盘入场价200万 涉624伙 涵盖1至2房

马来西亚为港人经常到访旅游的东南亚国家，当地推出不少住宅项目，吸引不少港人于当地置业，最新位于槟城的Stark Tower来港推售，售价由马币102万起，折合港币约200万。

政府致力打造槟城为亚太地区的首选商务活动目的地，过去数年的商务活动场次及接待人数均有大幅增长。紧扣会展产业爆发契机，由Stark Development Sdn. Bhd.发展的Stark Tower，择址The Light City综合发展区，坐拥邻近槟城滨水会议中心（PWCC）带来的庞大红利。

项目地下低层为海滨零售及休闲区，预料会有大型品牌及各式餐厅租户进驻。

Stark Tower提供624个行政套房单位，面积由约425至640方呎，户型涵盖1至2房，售价由马币102余万起，折合港币约200万，项目地下低层为海滨零售及休闲区，预料会有大型品牌及各式餐厅租户进驻。位处中层的俱乐部除预定有会议室、健身室等设施外，并提供各种如普拉提、高尔夫挥杆等体验课程；顶层亦将设有空中酒吧、无边际泳池等休闲设施。

项目毗邻以汇聚国际品牌、特色零售、主题餐饮与生活服务，并融入槟城街头美食与历史建筑元素为目标打造的The Light City滨水综合体。发展商委托中原地产（海外）协助销售。