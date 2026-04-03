伦敦新盘间隔多元 售价由573万起

英国为不少港人升学、旅游的欧洲国家之一，当地近年推出不少住宅项目发售，最新位于伦敦Wandsworth Common来港推售，售价约由英镑55万起，折合港币573万。

面积621至1239呎

由英国知名发展商London Square精心打造，位于伦敦SW17地区的住宅项目Wandsworth Common，项目提供145伙，设有分层及独立屋，户型多元化。其中分层单位涵盖1至3房，面积介乎621至1239方呎；而独立屋则提供4至5房间隔，面积1636至2476呎。项目分层单位售价由英镑55万起，折合港币约573万元；独立屋售价则由148万英镑起，折合港币约1543万。

项目最大亮点为住户可专享占地32英亩的Wandsworth Common公园景致，将奢适生活与自然绿意完美融合，集优越地理位置、自然景观与现代生活于一身，适合追求品质生活的买家，此外，Wandsworth Common项目设有充裕的私人车位，解决伦敦市中心欠缺车位的问题，为住户提供更大便利。

项目交通极其便利，步行仅需15分钟即可抵达Southern线Wandsworth Common火车站，快速连接伦敦核心区域；约17分钟可达Clapham Junction，而前往伦敦维多利亚站亦只需约15分钟车程。搭乘铁路至希斯路机场也仅约40分钟，无论通勤或出行皆轻松便捷。 发展商委托JLL仲量联行协助销售。