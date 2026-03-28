马来西亚新盘提供532伙 入门价344万

马来西亚槟城为马来西亚北部经济重镇，当地近年不乏全新住宅项目推售，其中Queens Residences Q3最新来港推售，售价约为马币174万起，折合港币约344万。

有「东方花园」之称的马来西亚槟城，不仅以世界遗产古城、碧海银滩吸引全球游客，更凭借蓬勃的会展产业等优势。其中由Ideal GIM Venture Sdn Bhd发展的Queens Residences Q3推出第3期项目发售，提供532伙，面积约950至1400方呎，户型涵盖2至3房，售价约由马币174余万起，折合港币约344万，所有单位方正实用，附设阳台提供较佳的采光及通风，并坐拥无敌海景，槟城大桥景观亦尽收眼底。

涉532伙涵盖2至3房

项目位处社区配备36项五星级度假设施，包括无边际泳池、健身室、住户休息室等，更有24小时安保确保居住安全。周边生活配套成熟，步行即可达超市、餐饮街区及拥超过400间品牌商店的Queensbay Mall，商场附近可乘搭巴士往返吉隆坡。

项目核心拥有医疗与设施配套，驾车约10至20分钟内即可抵达槟城顶级私立医院Pantai Hospital，发展商亦预计于2029至2030年陆续落成医疗中心、国际学校等大型配套。