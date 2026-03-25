英国最平上车小镇曝光 86万买到3房大屋 东北部「低水」 月供低至3400元

英国楼市踏入传统旺季，买家对楼盘性价比亦越趋重视。房地产网站Zoopla发表最新报告，全英最便宜购买3房住宅的小镇为位于英格兰东北部达勒姆郡（County Durham）的希尔登（Shildon），叫价仅8.2万英镑（约86万港元），成为家庭客及首次置业人士的入市焦点。

全英最便宜购买3房住宅的小镇为位于英格兰东北部达勒姆郡（County Durham）的希尔登（Shildon）。

月供平过南部最易负担城镇3倍

报告指，希尔登对双薪家庭尤其吸引，当地楼价对入息比率（Value to earnings ratio）仅1.36倍，反映当地楼价明显低水。若与英格兰东南部最易负担的城镇相比，希尔登楼价更便宜约3倍。

Zoopla表示，英格兰东北部仍然是全英其中一个最易上车地区，部分地区家庭每月按揭供款低至325英镑（约3,408港元），置业门槛相对较低。整体而言，英格兰北部、苏格兰及威尔斯在今次「可负担度排名」中表现最好，其中北部地区占6席，另外上榜的还包括威尔斯的Ferndale，以及苏格兰的Cumnock和Irvine。

相反，英格兰南部的家庭买家面对较大置业压力。即使是区内最便宜的城镇Dover，每月按揭供款仍高达1,100英镑（约11,535港元），明显高于北部地区。

若以英格兰南部细分，东面的洛斯托夫特（Lowestoft）及西南面的辛德福德（Cinderford）分别成为较易负担的地区，楼价对入息比率分别为3.6倍及3.8倍。至于威尔斯方面，Ferndale为当地最易负担城镇，3房住宅平均楼价为11.3万英镑（约119万港元），楼价对入息比率为1.85倍。

专家：需取舍交通时间

Zoopla执行董事Richard Donnell表示，目前英国楼市正进入一年中最繁忙的时段之一，市场放盘量亦处于多年高位，令买家更关注「是否抵买」。他指出，虽然各区均有较容易负担的选择，但买家通常需要在较低楼价与接近主要就业中心之间作出取舍。

他又指，英格兰南部不少较易负担的小镇位处沿海地区，虽然楼价较低，但住户或需承担更高交通成本，未必适合所有家庭

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