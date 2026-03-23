澳洲小镇独立屋惊现「白菜价」 最平仅500港元成交 惟须满足一条件

海外物业市场现罕见奇景，澳洲新南威尔斯州一个小镇近期举行了一场极为特殊的物业拍卖会，有独立屋以低至100澳元（约546港元）的超低价成交。不过，要执平货并非毫无代价，买家必须满足一项的附加条件。

在今年举行的第二场同类拍卖会上，位于莫威伦巴（Murwillumbah）的10个曾受水浸严重破坏物业被推出市场。拍卖没有设定底价，法律上可由1澳元起标。当日拍卖会吸引约50人到场旁观、19名买家登记举牌，最终10个物业以合共18.5万澳元（约101万港元）全数售出，其中3间受损最严重的房屋，每间仅以100澳元（约546港元）成交。

买家须将整幢房屋搬迁至安全地点

这些「廉价盘」源于新南威尔斯州在2022年北河地区（Northern Rivers）遭遇世纪洪灾后，由州政府推出的「洪水回购计划」（Flood buyback auction program）。自2024年起，政府将从高风险地区，包括莫威伦巴及利斯莫尔（Lismore）等回购受洪水影响的物业陆续拍卖。然而，计划附带一项硬性规定：买家必须证明已觅得无洪水风险的地皮，并承诺在2026年底前，将整幢房屋搬迁至新址重新安置。

这幢房子以100澳元的价格售出。

负责拍卖的First National Real Estate发言人透露，买家背景多元，有人特意买入十多年前曾租住的房屋以作纪念，亦有旅游业人士计划将其改装成特色民宿。

新南威尔斯州灾后重建部长Janelle Saffin指出，这些拍卖提供了一个难得且可负担的置业机会，让年轻家庭及首置客能以极低成本获得安居之所，同时有助将逾千间房屋撤离洪水泛滥高危地区。

这幢房子以100澳元的价格售出。

事实上，利斯莫尔是澳洲受水浸威胁最频繁的城镇之一，在2022年的世纪洪灾中，当地水位曾暴涨至创纪录的14.4米。灾后政府启动这项旨在降低未来风险的创新计划，迄今已有150项物业透过计划成功售出并搬迁。

这幢房子以5000澳元的价格售出。

对于灾区楼市前景，地产机构Ray White首席经济学家Nerida Conisbee分析指，保险费飙升及保险公司撤出已大大削弱市场需求。她引述数据称，利斯莫尔等重灾区的楼价复苏步伐明显比其他地区缓慢及脆弱。不过她补充，参考2011年布里斯班洪灾的经验，若地段具吸引力且保险覆盖完善，灾难通常只会带来短期价格波动，长远未有改变买家的入市意欲。

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