马来西亚新盘 入门价约400万

马来西亚为不少港人旅游热门地点，当地近年亦有不少住宅项目来港推售，最新位于槟城全新海景豪宅项目Lightwater Residences，售价约为马币200余万起，折合港币约400万。

The Light City是槟城最核心发展地带的城市级综合体，由怡保工程集团（IJM Corporation Berhad）和鹏瑞利（Perennial Holdings）联合发展，Lightwater Residences属The Light City总体规划的一部分，毗邻槟城大桥的海滨豪华住宅项目，坐拥无敌海景。

涉262伙提供2至3房

项目由2座34层高的住宅大楼组成，合共262伙，设有2房连书房、3房及3房连书房户型，面积1152至1690方呎，项目来港推售，售价由马币200余万起，折合港币约400万，每户可配2至4个车位，买家并可享有永久产权，项目预计2029年第1季落成。

单位面积均逾千方呎，特点为每户均设有私人升降机大堂及储物室，每个单位设有落地窗，大部分单位都拥有壮阔海景。住户专属设施分布于两个楼层。

在交通配套上亦有优势，无缝连接的未来轻铁（LRT）站，将彻底改变区域的交通格局。发展商委托中原地产（海外）协助销售。