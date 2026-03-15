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大阪楼盘和民宿 连环录查询｜李丹翔

海外置业
更新时间：11:00 2026-03-15 HKT
发布时间：11:00 2026-03-15 HKT

近日FMI星级买家兼OKINI Home代言人周奕玮（Jarvis）到大阪收楼全新楼盘The Peak Chiyozaki Grand，片段放上网后，我们收到很多客人的查询，表示对我们大阪的楼盘和民宿感兴趣，多谢大家对我们的支持。

最开心是有很多客人主动向我们查询千代崎、大正一带的楼盘，想知道这一个地区的特色。事实上，我们兴建项目的地区全都是我自己私心很喜欢的地区，但很多的香港人只认识心斋桥、难波等热门地区，因此我一直很想利用自己的项目带大家认识一些很有潜质的地区，现在终于做到了。

大阪宁静小区千代崎

千代崎最为人熟悉的就是大阪京瓷巨蛋的所在地，很多国际巨星都曾于此举办巡回个唱。虽然是大型表演场地的所在地，但由于大阪政府对于场内的噪音及震动的监管严格，表演进行期间场内观众一律「禁止跳跃」，而且晚上十时过后所有表演和比赛都必须减少使用乐器或高声应援，以维持安静的居住环境，因此千代崎不存在噪音和震动的问题。

相反，千代崎事实上是一个宁静、民风淳朴的地方，附近有三条不同的河流，很多居民假日和公余时间都会到河边散步或跑步，生活节奏写意。千代崎区内有一个大阪最大的Aeon购物商场，内设超过一百间商店，生活所需用品都可以在此买齐，生活方便。

千代崎和大正JR站只有一河之隔，同样位于大阪市的西部位置。大正JR站是大阪重要交通枢纽，乘JR关空快速一线直达机场；乘JR大阪环状线更是连接整个关西地段。大正站邻近日本环球影城、未来梦洲赌场，乘JR前往环球影城和梦洲，分别只需十五和二十分钟。位于大正站旁边的The Peak Chiyozaki Waterfront。

李丹翔

FMI至汇投资集团

行政总裁及合伙人

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