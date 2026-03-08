Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国新盘入门价304万 涉148伙 涵盖开放式至3房

英国每年均有不少全新住宅项目推售，当中不少更以香港为主要外销地区，最新来港推售的项目则有The Exchange Watford，项目入场价约由英镑29万起，折合港币约304万。

由英国知名开发商Berkeley Group发展，位于Watford的市中心核心位置的The Exchange Watford，项目分期发展，属楼花项目的Dart House，提供148伙，提供开放式、1房至3房间隔，开放式单位售价约由英镑29.1万起，即约港币304万、1房售价约32.4万起，约港币339万；2房售价则由英镑约39.5万起，约港币413万；至于3房售价则约由英镑62.5万起，折合港币约654万。项目预计2027年第4季至2028年第1季交楼。

已属现楼的Union Court尚余少量2房单位可售，面积约699至854方呎，最低售价由约39.8万起，折合港币416万。

The Exchange Watford着眼于平衡生活（Work-life balance）的设计，除一贯丰富的住户设施如健身房、24小时礼宾服务外，当中亦附加八大园林景观花园。

交通方面，项目距离Watford Junction火车站约4分钟步程。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

