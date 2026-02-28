伦敦新盘入门价580万 提供145伙 设有分层及独立屋

英国当地近年推出不少全新住宅项目发售，最新有位於伦敦Wandsworth Common，项目亦来港推售，售价约由英镑55万起，折合港币约580万。

涉145伙涵盖1至3房

由英国知名发展商London Square精心打造，位於伦敦SW17地区的住宅项目Wandsworth Common，项目提供145个单位，设有分层及独立屋，分层单位涵盖1至3房，面积介乎621至1239方呎；独立屋则提供4至5房间隔，面积1636至2476呎，现时分层单位售价由英镑55万起，折合港币约580万元；独立屋售价则由148万英镑起，折合港币约1562万。

项目最大亮点为住户可专享占地32英亩的Wandsworth Common公园景致，将舒适生活与自然绿意完美融合，集优越地理位置、自然景观与现代生活于一身。

项目交通极其便利，步行仅需15分钟即可抵达Southern线Wandsworth Common火车站，快速连接伦敦核心区域；约17分钟可达Clapham Junction，而前往伦敦维多利亚站只需约15分钟车程。搭乘铁路至希斯路机场也仅约40分钟。 发展商委托JLL仲量联行协助销售。