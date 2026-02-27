Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本新盘来港 推180万入场 主攻1房户型 面积304呎起

海外置业
更新时间：10:00 2026-02-27 HKT
港人热热衷于日本旅游，近年亦有不少港人移居日本，对当地物业亦有一定需求，最新来港推售位于大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售价约为日圆3500万起，折合港币约180万。

提供28个住宅单位

由FMI JAPAN株式会社发展，位于大阪市大正区三轩家东2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，项目提供28个住宅单位，单位面积清一色为269方呎，为1房1厅设计，每户均设有露台，面积介乎35至40方呎，连同露台面积约304至309方呎。

发展商率先推出16伙发售，其中售价最平，位于1楼2伙单位，连同露台面积约309方呎，售价约为3500万日圆，折合港币约180万；顶层设有2伙Penthouse，连露台面积同为309方呎，售价约为日圆4250万，折合售价约港币213万。

项目入场门槛低，适合购入旅行度假时居住，亦可用作收租用途。买家购入后可拥有永久业权，项目预期2027年首季落成及交楼，楼花期不足一年。

港人对大正区未必十分熟悉，大正区位于大阪西侧，邻近两条河道，项目其中最大卖点，为4楼以上单位可享有河景，亦是项目独特之处，可遇不可求，闲时可在河道两岸缓步跑或散步，相当写意。

交通配套方便

项目拥有铁路优势，从项目步行约6至7分钟，便可到大正站，并与长堀鹤见绿地线及大阪环状线无缝衔接，如从大正站经长堀鹤见绿地线前往心斋桥，只需约7分钟；经大阪环状线到天王寺站及大阪站约5分及12分钟，交通相当方便。

大阪属游日必到之城市之一，当地亦有不少知名景点，例如环球影城，乘车只需约19分钟，从项目步行数分钟，亦可到达大阪知名的大阪巨蛋。此外，往关西国际机场亦只需约60分钟，交通上有一定优势。

项目附近亦有不少食肆，各式各样的日本料理店随处可见，当中更有不少特色小店。项目由FMI 至汇投资负责销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

