伦敦新盘来港推462万起 主打一至两房 478呎入场

英国为不少港人移居及升学的主要国家，当地推出不少全新住宅项目，均以香港作为倾销对象，最新位於伦敦Royal Arsenal Riverside来港推出全新一期The Maribor，售价约43万英镑，折合港币约462万起。

由英国著名发展商Berkeley Homes打造，位伦敦东南区泰晤士河畔旗舰住宅项目Royal Arsenal Riverside，推出全新一期The Maribor，项目楼高17层，设有85伙，单位涵盖1房及2房户型，面积介乎478至831方呎，所有单位均配备高品质装横及设备，高层单位更可饱览泰晤士河畔及邻近绿化的壮丽景观。项目来港推售，售价由英镑43.25万起，折合港币约462万。预计2029年第1季落成。

英国新盘The Maribor售价由港币约462万起。

楼高17层设85伙

项目社区设施齐备，包括绿化园林、天台花园、健身室、游泳池、贵宾休憩室及儿童游乐区，同时提供 24小时礼宾服务，满足住户日常生活所需，尽享居住体验。

周边生活配套一应俱全，邻近多家超市及高级餐厅，并毗邻Woolwich Works艺术文化中心、公园及多间知名院校，为住户提供兼具文化氛围与优质教育的理想居住社区。

The Maribor交通接驳完善，从项目步行约7分钟可抵达Docklands轻轨站（DLR），步行10分钟可乘搭伊利沙伯线，乘车约8分钟可直达伦敦金融城（Canary Wharf）。发展商委托JLL仲量联行协助销售。