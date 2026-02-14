Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马来西亚新盘来港131万入场 面积592呎起 开放式至三房间隔

海外置业
更新时间：06:00 2026-02-14 HKT
发布时间：06:00 2026-02-14 HKT

马来西亚近年吸引不少港人于当地置业，用作度假或投资作用，当地最新来港推售位于马六甲地标式综合发展项目Asteria Melaka，售价由马币约66万起，折合港币约131万。

由AXTERIA GROUP BERHAD发展的Asteria Melaka，坐落于马六甲核心地段 Kota Laksamana区，包含一座16层高酒店、两座分别39及44层高的住宅大楼、4层商业楼面和2层零售空间，其中楼高39层的的住宅大楼，项目早前推售，全数单位已告售罄，现推出楼层44层高住宅大楼，部分提供306个单位，设有开放式至3房间隔，面积由592至1152方呎，间隔多元。

592至1152呎间隔多元

马来西亚近期调整的「第二家园」（MM2H）计划，降低定期存款门槛和放宽海外收入要求，使更多香港中产阶级能够获得长居签证。Asteria Melaka单位售价约为马币66万，折合港币约131万，入场价具吸引力，为减轻业主的装修和打理负担，项目并提供全套家具配套的服务。

项目规模不少，并提供会所设施，包括健身房、瑜伽馆、游戏室、泳池、烤肉区、儿童游乐场及多功能室，设施多不胜数。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

