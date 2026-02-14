《Breaking Bad》经典大屋沽出 业主受够粉丝朝圣 曾开逾3000万天价放售

美国新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）一座看似平凡的平房，因美剧《绝命毒师》（Breaking Bad）而闻名全球。这座作为剧中主角Walter White住所的物业，近日开价40万拍卖，引发激烈的竞价战，在不足一周内即易手。据悉，新买家计划将大屋装修，重现剧中全盛时期面貌。

开价40万掀抢购战

这座牧场式风格（Ranch-style）独立屋面积约1,920平方呎，地产代理Alicia Feil表示，物业于2月3日以40万美元（约312万港元）推出市场拍卖，随即引起全球买家兴趣，共收到约20个出价。

她指，最初主要是投资者有意将其改装成出租物业，但随后大批《绝命毒师》狂热粉丝加入战团，引发激烈的竞价战。虽然最终成交价尚未公布，但Feil透露价格「被推高了不少」，升幅令人惊喜。事实上，这座物业并非首次放盘。去年1月，另一地产代理曾试图利用剧集名气，以近400万美元（约3,126万港元）的天价放售，相当于当地房价中位数42.1万美元的10倍，结果无人问津，并在去年12月封盘。

此次Feil改用保守定价策略，反而成功引爆市场热度。若交易程序顺利，新业主预计将于 2 月24日正式收楼。

超级粉丝高调自爆买到

虽然代理以保密为由未透露买家身分，仅称对方是该剧超级粉丝，且「在网上说了不少话」。而美国知名YouTuber Adin Ross发布影片，高调宣布自己就是新业主。

Ross在影片中兴奋表示「当时有很多人竞投，我出价压倒了几个人，最终赢了！」更直言这座房子绝对胜过自己买过的名表或跑车。他透露，计划将大屋进行大改造，百分之百还原剧中的经典场景。

业主不堪其扰：每天300辆车朝圣 屋顶满布薄饼

《绝命毒师》讲述一名高中化学老师被诊断罹患癌症后，为了身后一家人的生计著想，踏入制毒行业，性格逐渐扭曲，最后家破人亡。剧集爆红后，主角Walter White一家人住的房子亦因此声名大噪。然而，对于自1973年起已居住于此、持有物业超过50年的业主Joanne Quintana家族而言，生活却因此彻底改变。

Quintana透露，巅峰时期每日平均有约300辆车经过或停留朝圣，更有大批影迷尝试模仿剧中把披萨抛到屋顶的经典桥段，亦有粉丝擅闯后院的游泳池，更不时还有人寄送署名 「Walter White」 的诡异包裹过来，导致Quintana一家人不堪其扰，情况严重到连剧集制作人Vince Gilligan亦曾公开呼吁粉丝停止骚扰行为。

随著今次成功易手，业主家族不但获得丰厚回报，更可终结这场长达十多年的「披萨朝圣」恶梦，重获平静生活。

