杭州楼盘3年前「买楼送金」 金价狂飙近1.5倍 弥补楼价跌幅 业主倒赚24万

内地楼市近年持续调整，发展商为增加销量，送车位或装修已是常态。杭州一个新盘在三年前推出送黄金奇招，竟在今日成为业主对抗资产贬值的「神操作」。内媒报道，随著国际金价狂飙，当年获赠黄金的业主意外「对冲」楼价跌幅，资产总值不跌反升。

买楼送1公斤黄金 变相打82折

回顾2023年6月，杭州临安区楼盘「华发．荟天府」推出震撼市场的「买房送黄金」活动。据当时报道，买家只需购入相应单位并付清款项，即可获赠黄金，例如购入89平方米单位送850克黄金，至于100平方米以上单位送1,000克。

杭州楼盘以送黄金促销。

以该楼盘119平米户型、总价最高250万元（人民币，下同）的单位为例，业主可获赠1,000克黄金。按当时金价每克约450元计算，买家最多可得到价值45万的黄金，变相楼价打82折。虽然该活动因关注度过高在数日后被叫停，但部分参与的买家仍成功领取黄金。

相关文章：楼市风云︱开发商促销花样百出 杭州买房送黄金被叫停

随后几年，受地缘政治局势紧张影响，避险情绪推动金价暴涨。截至昨日（10日），国际金价已攀升至每克约1,115元，升幅达147%。这意味著业主当年获赠的1,000克黄金，市值已由45万元暴涨至约111万元，帐面大赚66.5万元。

相比之下，该屋苑所在的临安楼市却经历寒冬。区内楼价已由3年前每平方米2.2万元，下跌至目前的1.47万元，跌幅显著。若以目前市价推算，当年以250万元购入单位的业主，物业帐面估计贬值约87万元。

杭州楼盘以送黄金促销。

不过，业主手持的黄金现值高达111万元。拉上补下后，黄金的升幅不但完全填补了楼价的跌幅，业主的资产总值甚至比当初买入价「倒赚」约24万元。面对这份意外之财，有当年购入单位的业主不禁感叹，当时纯粹是冲著折扣买楼，「现在楼价确是跌了，但黄金涨疯了，这算不算瞎猫碰上死耗子（意指乱打乱撞却幸运成功）？」

延伸阅读：花都广场96年「买楼送黄金」

香港方面，《一手住宅物业销售条例》于2013年生效前，在1995至96年间开售的粉岭花都广场，发展商曾以「买楼送黄金」招徕，奖品达228両千足金，当年市值约80万。

花都广场售楼书。网上图片

由恒基及华懋合作发展的粉岭花都广场，前身是田心临时房屋区，发展商在90年代购得地皮，发展为10幢楼高36层住宅及大型商场，提供2710伙，首批单位95年底开售，一手购入价普遍每方呎约2400元，当时面积约510方呎的3房单位，售价约150万，呎价约2940元。370方呎的2房，售价约97万，呎价2620元。

花都广场售楼书。网上图片

及后发展商为促销，在1996年新春期间，就以「花都置业送大礼、黄金巨奖迎新岁」为噱头大搞抽奖，头奖买家可获千足黄金228両、二奖及三奖分别获108及38両，亦「幸运奖」16名，各获8両金，「真正体现黄金置业机会」，当时一両金约值3500元。

相关文章：40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万