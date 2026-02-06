大阪新盘主打1房 入场费180万 面积304呎起 拥铁路优势

港人对旅游日本热情不变，近年亦有不少港人移居日本，对当地物业亦有一定需求，最新来港推售位于大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售价约为日圆3500万起，折合港币约180万。

户户设露台

由FMI JAPAN株式会社发展，位于大阪市大正区三轩家东2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，项目提供28个住宅单位，单位面积清一色为269方呎，为1房1厅设计，每户均设有露台，面积介乎35至40方呎等，连同露台面积约304至309方呎。

项目现时推出单位，售价最平单位面积约309方呎，售价约为日圆3500万起，折合港币约180万；顶层设有2伙Penthouse，连露台面积同为309方呎，售价约为日圆4250万，折合售价约港币213万。项目入场门槛低，特别适合资金不算太丰裕的海外买家，除适合购入于旅游日本时作度假时居所外，亦可用作收租用途，回报亦较香港可观。

此外，买家购入后可拥有永久业权，项目预期2027年首季落成及交楼，楼花期不足1年。

4楼以上拥河景

港人对大正区未必十分熟悉，大正区位于大阪西侧，邻近两条河道，项目其中最大卖点，为4楼以上单位可享有河景，这是日本物业中最具特色的，闲时可在河道两岸缓步跑或散步，相当写意。

项目拥有铁路优势，从项目步行约6至7分钟，便可到大正站，并与长堀鹤见绿地线及大阪环状线无缝衔接，如从大正站经长堀鹤见绿地线前往心斋桥，只需约7分钟；经大阪环状线到天王寺站及大阪站约5分及12分钟。

大阪属港人旅游日本其中主要城市，从大正站往环球影城亦只需约19分钟，从项目步行数分钟，亦可到达大阪知名的大阪巨蛋。此外，往关西国际机场亦只需约60分钟，交通上有一定优势。项目周边亦有不少食肆，以及各式各样的店舖，生活所需，一应俱全。项目由FMI至汇投资负责销售。