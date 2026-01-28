西DorSi李澄幸合著北上生活指南 商住混合公寓闲杂人较多 移居大湾区要先考虑「落脚点」

YouTuber兼「北上KOL 」西DorSi发现，近两年越来越多人询问北上居住的事，早前他与大学同学、认可财务策划师李澄幸合著《宜居北上》，冀成港人在内地的生活指南。

李澄幸2014年第一次尝试创业，曾在广州招聘IT团队并在当地生活过一段时间，他希望能够透过此书分享自身在内地的生活经历，协助有意北上的港人更快熟悉当地环境，顺利融入大湾区生活。

相关文章：打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万

不能享「个人入息课税」

他指，北上长住的港人仍以退休人士为主，主要出于财务上考虑，因为以相同预算在内地居住或入住安老院可享受更佳生活质素。至于中产人士，不少对北上居住的生活质素、医疗、社交生活圈子等仍较观望，尤其在税务问题上有较大疑虑，特别是港人北上居住并不能选用「个人入息课税」，「香港有楼收租，到内地住可能要交多些税」。

「北上KOL」西DorSi（左）及理财专家李澄幸。 汪旭峰 摄

个人入息课税属税务宽减安排，拥有出租物业赚取租金的业主，可申索薪俸税下的扣除项目，并按薪俸税的累进税率计算税款，从而减低税款。财库局去年4月回复立法会议员提问时明确表示，选择个人入息课税的人士，其中一个条件是必须「通常居住于香港」或属「临时居民」。

退休留意深圳以外城市

若决心北上移居，第一步自然是考虑「落脚点」，西DorSi建议港人先了解不同城市及区份，找出心水区域，其次才在区内找合适楼盘，他并提醒商住混合的公寓较麻烦，因闲杂人等较多。西DorSi透露，自己在深圳北站附近租楼住，因接近高铁站方便他往返香港及到其他城市拍摄，另外深圳北站周边亦是一个新发展区，配套不俗。

就退休而言，他坦言深圳物价较贵，不妨留意大湾区内其他城市，例如视乎个人需求考虑广府文化较浓的珠海，或客家文化较深厚的惠州，各有优点。他又举例指，有50多岁朋友在较偏远的肇庆买楼及规划退休，原因之一是他喜爱肇庆附近有较多高山，方便行山。

相关文章：90后港女移居珠海追求慢生活 170万购千呎单位 代理推荐两区新盘 3房月租仅$3000

相关文章：大湾区「5+2双居」越趋升温 惠州变港人躺平圣地 一个海景新盘月租仅千元