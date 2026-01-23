伦敦新盘入门价454万 涵盖1房及2房户型

英国为不少港人移居及升学的主要国家，当地推出不少全新住宅项目，均以香港作为倾销对象，最新位於伦敦Royal Arsenal Riverside来港推出全新一期The Maribor，售价约43万英镑，折合港币约454万起。

由英国著名发展商Berkeley Homes打造，位伦敦东南区泰晤士河畔旗舰住宅项目Royal Arsenal Riverside，推出全新一期The Maribor，项目楼高17层，设有85伙，单位涵盖1房及2房户型，面积478至831方呎，所有单位均配备高品质装横及设备，高层单位更可饱览泰晤士河畔壮丽景观。项目来港推售，售价由英镑43.25万起，折合港币约454万。预计2029年第1季落成。

毗邻多间知名院校

项目社区设施齐备，包括绿化园林、天台花园、健身室、游泳池、贵宾休憩室及儿童游乐区。周边生活配套一应俱全，邻近多间超市及高级餐厅，并毗邻Woolwich Works 艺术文化中心、公园及多间知名院校。

The Maribor交通接驳完善，从项目步行约7分钟可抵达Docklands轻轨站（DLR），步行10分钟可乘搭伊莉莎伯线，乘车约8分钟可直达伦敦金融城（Canary Wharf）。此外，前往伦敦城市机场（London City Airport）约需7分钟车程。项目适合作度假用，亦适合投资收租，料租金回报率约6.2%。发展商委托JLL仲量联行协助销售。